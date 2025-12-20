AJet sağlık turizmi gelirine 1,5 milyar dolar katkı sunmayı hedefliyor

Bolat, basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda yaptığı açıklamada, halihazırda 85 uçaklarının bulunduğunu, 500'ü pilot olmak üzere toplam 3 bin 200 çalışana sahip olduklarını söyledi.

Bu yıl 23 milyon yolcuyu ağırladıklarını dile getiren Bolat, 34 ülkeye ve 100 şehre uçtuklarını, 158 hatta uçuş haklarının bulunduğunu, haftalık 1627 frekansa sahip olduklarını anlattı.

Bolat, "Gelecek yıl 28 milyon yolcu ağırlamayı hedefliyoruz. Yeni 3 ülkeyi uçuş ağımıza katacağız. Haftalık frekansımız yüzde 15 civarında artışla 1992'ye gelecek. Yeni ülkeler Moldova, Romanya, Ürdün olacak. 2033 hedeflerimizde de 56 milyon yolcuya ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Genelde Ankara'dan ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan uçtuklarını, Bodrum'u yurt dışına bağladıklarını anlatan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'dan 27 Avrupa ülkesine, Ankara'dan 17 Avrupa ülkesine, Sabiha Gökçen'den 16 Orta Doğu ülkesine, Ankara'dan da 7 Orta Doğu ülkesine uçuyoruz. 2025'te Ankara Esenboğa'dan 7, Sabiha Gökçen'den 11 yeni hat açtık. 2026'da Sabiha Gökçen'den 15, Ankara'dan 8 yeni hat açacağız. Ankara'yı yurt dışına daha fazla bağlama projemiz var ama Avrupa'da uçuş hakları konusunda kısıtlar var."

"Yeni tur paketleri üzerinde çalışıyoruz"

Ahmet Bolat, Bodrum'dan 14 ülkeye ve 23 şehre uçuş planladıklarını belirterek, burada özellikle turizme katkı sağlamayı amaçladıklarını aktardı.

Türkiye'ye getirdikleri yolcuların daha fazla şehri gezmesi ve daha çok vakit harcaması için yaptıkları çalışmalardan bahseden Bolat, Ankara'dan başlayarak Kayseri, Kapadokya ve Kütahya hattını kapsayan yeni bir tur paketi üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Kapadokya'ya gelen yolcuların ortalama otel konaklama gün sayısının iki olduğunu ve bunu artırmak için çalıştıklarını anlatan Bolat, Sabiha Gökçen Havalimanı'na Orta Doğu'dan getirdikleri turistlerin özellikle Bursa ve Yalova bölgesini gezmeleri için projeler hayata geçirdiklerini bildirdi.

Bolat, Türkiye'ye sağlık hizmeti almak için gelen turist sayısının 1,5 milyon olduğunu belirterek, buradan 3,5 milyar dolarlık gelir elde edildiğini kaydetti.

"Türkiye'nin diş ve göz tedavisi konusunda da bir marka olması için çalışıyoruz"

AJet Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, Türkiye'nin turizmde iyi bir yıl geçirdiğini kaydederek, şu anda gelirin 61 milyar dolar civarında olduğunu, bunun 59 milyar dolarının ülkede kaldığını söyledi.

Türkiye'nin saç ekiminde bir marka olduğunu ifade eden Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aynı şekilde Türkiye'nin diş ve göz tedavisi konusunda da bir marka olması için çalışıyoruz. Şöyle bir program hedefliyoruz: Tatilini cuma gününden başlat ve hafta sonu Türkiye'ye gel. Özellikle Avrupa'dan cuma günü gelecek, dişlerini yaptıracak ve gidecekler. Diş ve göz bakımında da bir marka oluşturmak üzere bir çalışma başlattık. Sağlık hizmetlerinde devletimizin verdiği komplikasyon sigortası var. Böyle bir güvence veriyoruz. Avrupa'da hastanede uzun süre bekleyeceğine, Türkiye'ye gel. Tedavini, oradaki acil hizmetlerinden daha hızlı yaptırırsın. Bu çalışmanın özellikle diş ve göz bakımında ülkemize yeni bir gelir kaynağı oluşturacağına inanıyoruz."

Bolat, Türkiye'nin sadece estetikte değil birçok tedavi alanında artık bir marka olduğunu vurguladı.

"Diş hizmetlerinde büyük fırsat görüyoruz"

Ahmet Bolat, diş tedavisinin ağır hastalıklara göre kolay olduğunu belirterek, " Diş hizmetlerinde büyük fırsat görüyoruz. Bu sayede sağlık turizmindeki 3,5 milyar dolarlık gelirin üzerine 1,5 milyar dolar koyabiliriz." şeklinde konuştu.

Türkiye'de çok güzel diş polikliniklerinin bulunduğunu, ABD ve Avrupa standartlarında ve uygun fiyatlara diş bakım hizmetinin sunulduğunu anlatan Bolat, diş bakım tedavisine yönelik paketlerinin esnek olacağını, isteyen müşterinin uzatabileceğini söyledi.

Özellikle Avrupa'dan ve Orta Doğu'dan influencer getireceklerini kaydeden Bolat, "Onların diş bakımlarını, göz bakımlarını yapacağız. Ülkelerine gidecekler ve aldıkları hizmetleri orada anlatacaklar. Katma değeri yüksek yolcular getirmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

"Uçak sayımız 2026'da 107'ye çıkacak"

Ahmet Bolat, AJet'in zamanında kalkış oranlarındaki artışa işaret ederek, "AJet'in zamanında kalkış oranı geçen yıl yüzde 75'ti. Bu sene yüzde 80 oldu. Avrupa ortalaması yüzde 69." dedi.

Uçak sayısının bu yıl 85'e ulaştığını dile getiren Bolat, "2026 sonunda uçak sayımız 107'ye çıkacak ve bunun yüzde 76'sı yeni nesil uçak olacak. Bu durum AJet'e bakım ve yakıt giderlerinde tasarruf getirecek. Bu uçaklar yakıt kullanımında yüzde 15-16 daha etkin. Günün sonunda bu durum yolcularımıza yansıyacak. Daha ucuz bilet sunacağız." diye konuştu.

Bolat, AJet'in rezervasyon sisteminin tamamen yerli ve milli olduğunun altını çizdi.

Bolat, AJet'in tıpkı iç hatlarda olduğu gibi dış hat uçuşlarında da bardakla verilecek su hizmetinden ücret almayacağını dile getirdi.

"THY ile daha fazla iş birliği için çalışma yapıyoruz"

AJet Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, şirketin henüz ikinci yılını doldurmadan IOSA (IATA Operational Safety Audit) denetiminden başarıyla geçerek sertifikasını aldığını ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) üyeliği için sürecin resmen başladığını söyledi.

AJet'in şu anda uçak sayısına göre 69'uncu, uçuş sayısına göre ise 45'inci sırada olduğunu dile getiren Bolat, 2029'da 150 uçak sayısına ulaştıklarında 27'nci sıraya yükseleceklerini, uçuş sayısına göre ise 25'inci basamakta olacaklarını anlattı.

Bolat, operasyonel dahi olsa gecikmeleri ortadan kaldırmak için ek maliyet oluşturması pahasına operasyondan 10 tane uçağı çekip yedeğe koyduklarını belirterek, "Backup (yedek) uçak sayısı dünyada 100 uçakta ikidir, üçtür. Maliyet yaratan bir unsur. Sırf normal gecikme bile olsa hemen diğer uçağı devreye sokalım dedik." açıklamasında bulundu.

Kargo noktasında THY ile daha fazla işbirliği için çalışmalar yaptıklarını anlatan Bolat, "Bir başka çalıştığımız konu da miller. THY'de kazanılan millet AJet'te kullanılabilecek. 2026'nın ikinci yarısında başlıyoruz. Aynı şekilde AJet'ten toplananlar da THY'de kullanılabilecek." şeklinde konuştu.

"2026'da olumlu ivmenin devam edeceğini öngörüyoruz"

Bolat, 2026 Mart'tan itibaren AJet uçuşlarında yerli ve milli internet bağlantısı sunacaklarını belirterek, "Küçük bir ücreti olacak. Burada internetin bağlantısını TÜRKSAT sunacak. 2026'dan itibaren gittikçe hızlanacak ve tüm filoya yayılacak." dedi.

Bolat, gelecek yıl beklentilerine ilişkin, "2026'da olumlu ivmenin devam edeceğini öngörüyoruz. Şu anda hem THY hem de AJet olarak rezervasyonlarımız olumlu gösteriyor." diye konuştu.

Bolat, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolculara belirli bir ücret karşılığında hızlı geçiş imkanı sağlayacak bir salon açacaklarını kaydederek, "Bunun yerini ayarladık. Mart ayına yetiştirmeye çalışıyoruz. Böylece Sabiha Gökçen'e gelen yolcu 5 dakika içerisinde salona girdikten sonra gümrüğü ve her şeyi geçerek uçağa geçecek. Bu hizmetin lansman fiyatı yaklaşık 30 dolar olacak." açıklamasında bulundu.

"Pilot açısından bir sıkıntı yok ancak teknisyen sıkıntısı var"

AJet Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, şu anda Türkiye'de sertifikası olan ve dışarıda bekleyen pilotların bulunduğunu belirterek, "Şu anda pilot açısından Türkiye'nin ihtiyacı olan kaynak mevcut. Ücretler açısından, eskiden bir kaçış vardı biliyorsunuz şimdi tersine durum söz konusu. Gitmişler Katar'a, şimdi gelmek istiyorlar. Tersine göç var. Pilot açısından bir sıkıntı yok ancak teknisyen sıkıntısı var. Bunu gidermek için özellikle liselerde çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.