Camiye pitbull girdi! Cemaat zor anlar yaşadı

Köpek, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan çevredeki vatandaşların da yardımıyla cami dışına çıkarıldı. Olayda yaralanan olmazken, namaz öncesi yaşanan durum cami cemaati arasında endişeye yol açtı.

Dün cuma namazı hazırlıklarının sürdüğü sırada tasmalı bir pitbull cinsi köpek, açık kapıdan caminin içerisine girdi. Köpeği fark eden cemaat, durumu görevlilere bildirirken, cami içinde kısa süreli hareketlilik yaşandı.

