EPDK, 2026 için lisans bedellerini belirledi

Konuya ilişkin EPDK Kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında üretim faaliyeti için ön lisans ve lisans alma bedeli kapasiteye bağlı olarak 92 bin 200 lira ile 3 milyon 566 bin 360 lira arasında değişecek.

Lisans yenileme bedeli ise lisans alma bedelinin yüzde 50'si kadar olacak.

Yerli doğal kaynaklarla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak üzere lisans almak için başvuruda bulunan tüzel kişiler, bu bedelin yüzde 10'unu ödeyecek.

Yıllık lisans bedeli, iç tüketim dahil olmak üzere brüt üretim üzerinden kilovatsaat başına 0,015 kuruş olarak uygulanacak.

Elektrik piyasasında dağıtım faaliyeti için lisans alma bedelleri ise kapasiteye göre 447 bin 700 lira ile 895 bin 200 lira arasında değişecek.

Dağıtım ve iletim faaliyetleri için yıllık lisans bedeli de kilovatsaat başına 0,015 kuruş olacak.

Şarj ağı işletmeci lisansı

EPDK, şarj ağı işletmeci lisansına ilişkin 2026'da uygulanacak lisans alma, lisans tadili ve lisans sureti çıkarma işlem ücretlerini belirledi.

Buna göre, lisans alma bedeli 1 milyon 914 bin 200 lira, lisans tadil bedeli 89 bin 400 lira, lisans sureti çıkarma bedeli 19 bin 200 lira olacak.

Doğal gaz piyasası

Doğal gaz piyasasında lisans alma bedeli ithalat faaliyetlerinde 2 milyon 219 bin 600 lira, boru hattıyla iletimde 16 milyon 631 bin 300 lira, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) iletiminde 806 bin 600 lira, depolamada 4 milyon 462 bin 500 lira, toptan satış ve dağıtımda 1 milyon 107 bin 200 lira, sıkıştırılmış doğal gazda (CNG) 221 bin 700 lira ve ihracatta ise 445 bin 900 lira olacak.

Doğal gaz piyasasında dağıtım şirketlerinin yapım ve hizmet sertifikası alma ve yenileme bedeli 68 bin 700 lira, sertifika tadil bedeli 23 bin 600 lira, sertifika vize bedeli 11 bin 800 lira, sertifika sureti çıkarma bedeli 4 bin 900 lira olarak kararlaştırıldı.

Öte yandan doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren lisans sahibi tüzel kişilerin 2026'da ödemekle yükümlü oldukları 2025 yılı katılma payına ilişkin oran, 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak düzenleyecekleri gelir tablolarında yer alan safi satış hasılatı tutarı yüzde 0,05 olacak.

Petrol piyasası

Petrol piyasasında yeni yılda uygulanacak lisans alma bedellerinde ikrahiye teslimi lisansı alma bedeli 400 bin lira olacak.

İşletme lisansı alma bedeli petrokimyada 335 bin lira, biyodizelde 120 bin lira, işletme atık lisansında 900 bin lira olacak. Madeni yağ lisansı alma bedeli ise 1 milyon 200 bin lira olarak belirlendi.

Petrol piyasasında faaliyet gösteren rafinerici, işleme, dağıtıcı, iletim, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve depolama lisansı sahibi gerçek ve tüzel kişilerin 2026!da ödemekle yükümlü oldukları 2025 yılı katılma payına ilişkin oran, 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak yıllık gelir tablolarında yer alan lisans kapsamında yürütülen piyasa faaliyetlerine ilişkin net satışlar tutarının yüzde 0,1'i olarak belirlendi.

LPG piyasasında dağıtıcı lisansı alma bedeli 6 milyon lira olarak tespit edildi.

Lisans sureti çıkarma bedeli ise 25 bin lira olarak hesaplandı.

LPG otogaz bayilik lisansı alma bedeli 100 bin lira olarak kararlaştırıldı.

Söz konusu kararlar, 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.

- Perakende satış tarifesi

Ayrıca EPDK, Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ uyarınca 2026-2030 yıllarında geçerli olacak net kar marjı oranının yüzde 2,38 olarak onaylanmasına karar verdi.