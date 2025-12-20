TBMM'de bütçe maratonu yarın sona erecek
2026'da ekonomi ve ticarette yeni dönem

1 Ocak 2026 itibarıyla şirket kuruluşlarında dijital defter zorunluluğundan araç satışındaki noter harçlarına, büyükşehirlerdeki esnafın vergilendirme sisteminden oyuncak denetimlerine kadar geniş bir yelpazede uygulanacak yeni düzenlemeler hem tüketiciyi hem de iş dünyasını yakından ilgilendiriyor.

20 Aralık 2025
2026'da ekonomi ve ticarette yeni dönem

Yılbaşından itibaren tüketiciyi, esnafı ve reel sektör temsilcilerini ilgilendiren birçok düzenleme uygulamaya konulacak.

Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2026'dan itibaren ithalat aşamasındaki oyuncak denetimlerinde yeni bir aşamaya geçecek.

Yeni yıldan itibarıyla yürütülecek denetimlerde, oyuncak üzerinde, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise ambalajında ya da oyuncağın yanındaki bir belgede imalatçı ve ithalatçı ile kayıtlı ticari isimlerinin veya kayıtlı ticari markaları ve adreslerinin olup olmadığı kontrol edilecek. Bu bilgilerin yer almadığı başvurular "işaretleme eksikliği" gerekçesiyle reddedilecek.

Ayrıca Bakanlık, yılbaşından itibaren kurulacak şirketlerde Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) zorunluluğu getirdi. Yeni yılda kuruluşu ticaret siciline tescil edilecek tüm şirketler, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterini ETDS'de tutmakla yükümlü olacak.

İkinci el motorlu kara taşıtlarının pazarlanması veya satışının, ilk tescilinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden yapılamaması ve ilan kısıtlaması uygulamaları, uzatılmaması halinde yılbaşı itibarıyla sona erecek.

Araç alım satımlarında yeni dönem

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile de yeni yıla yönelik uygulamalar devreye girecek.

Buna göre, noterde yapılan sıfır araçların ilk tescili işlemlerinden ve tescil edilmiş araçların (ikinci el) satış ve devrine ilişkin işlemlerden, 1000 liradan az olmamak üzere satış ve devir bedeli üzerinden nispi noter harcı alınacak.

Ayakta teşhis ve tedavi gerçekleştirilen özel sağlık kuruluşları ile ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına ait belgeler, veteriner hekim muayenehane ve poliklinikleri ile hayvan hastanelerine verilen ruhsatlar, kıymetli madenler kuruluş ve faaliyet izin belgeleri, kuyum, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri ile ticari hava yolu ve genel havacılık işletme ruhsatlarından belirlenen tutarlarda yıllık harç alınacak.

Asgari ücretin 7,5 katı olarak uygulanan prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 9 katına çıkarılacak.

Basit usulde vergilendirmeye yönelik yeni düzenlemeler

Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2026'dan itibaren 13 büyükşehirde mal alım satımı, otel, lokanta faaliyeti gibi basit usul kapsamı dışında olan işler, diğer 17 büyükşehirde de bu kapsamın dışına çıkarılacak. Böylece tüm büyükşehirlerde aynı işi yapanlar eşit uygulamaya tabi olacak.

Ayrıca büyükşehirlerde ticari taksi, dolmuş, minibüs, otobüs gibi araçlarla şehir içi yolcu taşımacılığı yapanların kazançları gerçek usulde vergilendirilecek. Büyükşehirlerde olmakla birlikte, nüfusu 30 binin altındaki ilçelerde faaliyet gösteren taksi ve diğer şehir içi taşımacılık yapan mükellefler ile basit usul kapsamına giren diğer esnaf, şartları taşımaları halinde basit usulden yararlanmaya devam edecek.

Büyükşehirlerde mahalleye dönüşen ve nüfusu 2 binin altında olan bazı köy ve beldelerdeki mükellefler ise basit usulde vergilendirmeden yararlanmayı sürdürecek.

1 Ocak 2026'dan itibaren gerçek usulde vergilendirilecek mükelleflerin, kayıt ve beyanname verme gibi işlemlerinin yürütüldüğü Defter Beyan Sistemi kapsamındaki işlemleri, bağlı oldukları meslek odaları ve birlikler tarafından da yapılabilecek.

Yerli katkı oranı raporu hazırlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının düzenlemesiyle yılbaşı itibarıyla yerli katkı oranı yüzde 51'den az ürün ve girdiler için üreticinin talebi doğrultusunda ilgili oda veya borsa tarafından "yerli katkı oranı raporu" hazırlanacak.

Yazılım ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için Bakanlıkça verilen "teknolojik ürün belgesi"ne sahip olması gerekecek. Bu belgeye sahip yazılımlar için düzenlenen yerli malı belgesinde yerli katkı oranı yüzde 100 kabul edilecek. Yurt içinden temin edilen girdilerin ithal olup olmadığına ilişkin menşe kontrolü yapılacak. Girdi ithal ise ithal girdi hesaplamasına dahil edilecek.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı değişiklikle, amatör amaçlı su ürünleri avcılığında su altı tüfeğiyle bu işi yapanlar için 1 Ocak 2026'dan itibaren dalma yöntemiyle avlandıklarını gösteren "Amatör Balıkçı Belgesi" zorunlu olacak.

