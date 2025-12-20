Gazeteci Zihni Çakır gözaltına alındı
Gazeteci Zihni Çakır, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la ilgili paylaşımı sonrasında dün gece yarısı gözaltına alındı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Aralık 2025 11:48, Son Güncelleme : 20 Aralık 2025 11:51
Gazeteci Zihni Çakır, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'la yaptığı görüşme üzerinden eleştirdiği paylaşımının ardından gözaltına alındı.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında iş insanı ve Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran 'şüpheli' sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılmıştı. Saran'ın evinde de dün arama yapılmıştı