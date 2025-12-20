Yaşlı adamdan para isteyen alkollü kadın, verilmeyince dehşet saçtı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Sultaniye Mahallesi'nde, sabah saatlerinde bu kadarı da olmaz dedirten anlar kaydedildi.

İddiaya göre alkollü kadın, etraftaki şişeleri alkol bulmak için kontrol ettiği sırada yaşlı adamı gördü.

OLUMSUZ CEVAP ÜZERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

O sırada yürümekten yorulan adam, bir iş yerinin basamağında dinlenmeye başladı.

Kadın, yaşlı adamın yanına gelerek para isterken, olumsuz cevap alması üzerine ise adama tepki gösterdi.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Kadın, peşine takıldığı yaşlı adama defalarca tekme attı.

Kadın, kovaladığı sırada yere düşen yaşlı adamın suratına tekme attı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Yaşlı adam aldığı darbelerin ardından sersemlerken, uzun süre yerde hareketsiz şekilde yattı.

Yüzü kanlar içinde kalan yaşlı adam, ayağa kalkmak isterken tekrar yere düştü.

Durumu gören vatandaşlar ve mahalle bekçileri yardıma koştu.

Yaşlı adamın sağlık durumu hakkında ise bir bilgi öğrenilemedi.

"BU NASIL BİR VAHŞİLİKTİR, ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Yaşanan olay hakkında konuşan esnaf Metin Doğan, "Amcamız kendi halinde, kimseye karışmayan biriydi. Biz sürekli görürdük, bizlere selam verirdi. Gece bir kadın peşine takılmış, defalarca tekme atmış. Yere düştüğünde ise suratını tekmelemiş. Bu nasıl bir vahşiliktir anlamak mümkün değil. Bırakın bunu insanın insana yapmasını, hayvana bile böyle davranılmaz." dedi.



