Yaşlı adamdan para isteyen alkollü kadın, verilmeyince dehşet saçtı

TBMM'de bütçe maratonu yarın sona erecek
TBMM'de bütçe maratonu yarın sona erecek
2026'da ekonomi ve ticarette yeni dönem
2026'da ekonomi ve ticarette yeni dönem
Bakan Güler: SDG'nin ferdi entegrasyonu şart
Bakan Güler: SDG'nin ferdi entegrasyonu şart
Perakende ticarette uygulanacak idari para cezaları belirlendi
Perakende ticarette uygulanacak idari para cezaları belirlendi
Organize suç örgütlerine 6 ilde operasyon: 61 gözaltı
Organize suç örgütlerine 6 ilde operasyon: 61 gözaltı
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden 5 öğrenci okuldan atıldı
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden 5 öğrenci okuldan atıldı
Eskişehir'de seferberlik: 4 gündür kayıp Türkçe öğretmeni aranıyor
Eskişehir'de seferberlik: 4 gündür kayıp Türkçe öğretmeni aranıyor
Cizre'deki lisede taciz iddiası: Öğretmen gözaltında
Cizre'deki lisede taciz iddiası: Öğretmen gözaltında
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kandilli Mühendisi açıkladı: Marmara'ya lapa lapa kar yağışı geliyor
Kandilli Mühendisi açıkladı: Marmara'ya lapa lapa kar yağışı geliyor
Çelik Kubbe'de üretim başladı, 2 bin kilometre menzilli füze yolda!
Çelik Kubbe'de üretim başladı, 2 bin kilometre menzilli füze yolda!
Bakan Göktaş'tan 'kadına şiddet' açıklaması: Takipsizlikte bile itiraz ediyoruz
Bakan Göktaş'tan 'kadına şiddet' açıklaması: Takipsizlikte bile itiraz ediyoruz
Valilikten 'AŞTİ'de çok sayıda evsiz barınıyor' iddiasına açıklama
Valilikten 'AŞTİ'de çok sayıda evsiz barınıyor' iddiasına açıklama
Haluk Görgün duyurdu: ASELSAN Avrupa'da 400 milyon dolarlık imzayı attı!
Haluk Görgün duyurdu: ASELSAN Avrupa'da 400 milyon dolarlık imzayı attı!
Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu
Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu
İfadeye çağrılan Sadettin Saran'dan ilk açıklama
İfadeye çağrılan Sadettin Saran'dan ilk açıklama
İçişleri açıkladı: Kocaeli'nde Rus menşeli İHA bulundu
İçişleri açıkladı: Kocaeli'nde Rus menşeli İHA bulundu
Bakan Tekin'den belediyelere çağrı: Bize arsa verin, okul yapalım
Bakan Tekin'den belediyelere çağrı: Bize arsa verin, okul yapalım
MHRS'nin 2025 karnesi: Günde 1,7 milyon, yılda 388 milyon randevu!
MHRS'nin 2025 karnesi: Günde 1,7 milyon, yılda 388 milyon randevu!
SEDDK açıkladı: Sürücüye özel sigorta henüz başlamadı!
SEDDK açıkladı: Sürücüye özel sigorta henüz başlamadı!
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporunda umut hakkı yok, rehabilitasyon var
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporunda umut hakkı yok, rehabilitasyon var
Eğitimin Nobel'inde Aysel öğretmen 50 finalist arasında!
Eğitimin Nobel'inde Aysel öğretmen 50 finalist arasında!
Sıfır otomobilde rekor beklentisi
Sıfır otomobilde rekor beklentisi
Kentsel Dönüşümde 2 Milyon 333 Bin Bağımsız Birim Yenilendi
Kentsel Dönüşümde 2 Milyon 333 Bin Bağımsız Birim Yenilendi
İstanbul'da 3 ilçede 19 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 3 ilçede 19 saatlik su kesintisi
Bakan Tunç: Sanal Bahis aile bütünlüğünü tehdit ediyor
Bakan Tunç: Sanal Bahis aile bütünlüğünü tehdit ediyor
Emeklilik borçlanma oranları 2026'da değişiyor
Emeklilik borçlanma oranları 2026'da değişiyor
ATM'lerde yeni dönem: Para çekme limiti artırılacak
ATM'lerde yeni dönem: Para çekme limiti artırılacak
Bazı raylı sistemler yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak
Bazı raylı sistemler yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak
İlaç fiyatlarına zam geldi!
İlaç fiyatlarına zam geldi!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Yaşlı adamdan para isteyen alkollü kadın, verilmeyince dehşet saçtı

Esenyurt ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, sokakta para istediği ve olumsuz cevap aldığı yaşlı adamı defalarca tekmeledi. Yaşlı adam kanlar içinde yere yığılırken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2025 11:48, Son Güncelleme : 20 Aralık 2025 11:52
Yazdır
Yaşlı adamdan para isteyen alkollü kadın, verilmeyince dehşet saçtı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Sultaniye Mahallesi'nde, sabah saatlerinde bu kadarı da olmaz dedirten anlar kaydedildi.

İddiaya göre alkollü kadın, etraftaki şişeleri alkol bulmak için kontrol ettiği sırada yaşlı adamı gördü.

OLUMSUZ CEVAP ÜZERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

O sırada yürümekten yorulan adam, bir iş yerinin basamağında dinlenmeye başladı.

Kadın, yaşlı adamın yanına gelerek para isterken, olumsuz cevap alması üzerine ise adama tepki gösterdi.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Kadın, peşine takıldığı yaşlı adama defalarca tekme attı.

Kadın, kovaladığı sırada yere düşen yaşlı adamın suratına tekme attı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Yaşlı adam aldığı darbelerin ardından sersemlerken, uzun süre yerde hareketsiz şekilde yattı.

Yüzü kanlar içinde kalan yaşlı adam, ayağa kalkmak isterken tekrar yere düştü.

Durumu gören vatandaşlar ve mahalle bekçileri yardıma koştu.

Yaşlı adamın sağlık durumu hakkında ise bir bilgi öğrenilemedi.

"BU NASIL BİR VAHŞİLİKTİR, ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Yaşanan olay hakkında konuşan esnaf Metin Doğan, "Amcamız kendi halinde, kimseye karışmayan biriydi. Biz sürekli görürdük, bizlere selam verirdi. Gece bir kadın peşine takılmış, defalarca tekme atmış. Yere düştüğünde ise suratını tekmelemiş. Bu nasıl bir vahşiliktir anlamak mümkün değil. Bırakın bunu insanın insana yapmasını, hayvana bile böyle davranılmaz." dedi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber