Okan Karacan'dan ilk açıklama: Gözaltı olmadı, ifadeye çağırıldım

GAİN Medya'ya yönelik soruşturma kapsamında adli kontrolle serbest bırakılan oyuncu ve sunucu Okan Karacan, jandarmaya çağrılmasının bir gözaltı işlemi olmadığını, sürecin yalnızca ifade vermeye yönelik olduğunu söyledi.

Haber Giriş : 20 Aralık 2025 11:52, Son Güncelleme : 20 Aralık 2025 11:53
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın GAİN Medya'ya yönelik soruşturmasında adli kontrolle serbest bırakılan sunucu ve oyuncu Okan Karacan'dan konuya ilişkin olarak ilk açıklama geldi.

Karacan, "Jandarma Komutanlığı'na çağrılmam herhangi bir gözaltı durumu değildir; tamamen ifade vermek amacıyla gerçekleşmiştir" dedi.

GAİN Medya'ya yönelik yürütülen "kara para aklama", "yasa dışı bahis" ve "suç örgütü kurma" soruşturması kapsamında oyuncu ve sunucu Okan Karacan da gözaltına alınıp adliyeye sevk edilmişti.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Karacan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulandı:

"Jandarma Komutanlığı'na çağrılmam herhangi bir gözaltı durumu değildir; tamamen ifade vermek amacıyla gerçekleşmiştir. Bu sürecin sonunda herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı gibi, kendilerine gösterdikleri profesyonellik ve saygı için minnettarım. Jandarma teşkilatının insan hakları ve insan değerleri doğrultusunda tarafıma gösterdiği anlayışlı, ahlaki ve insancıl yaklaşım nedeniyle teşekkür ederim. Bu süreçte görevlerini titizlikle yerine getiren tüm yetkililere ve çalışmada katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunarım.

Öncelikle bu süreçte her an yanımda olan dostlarım ve ailem; bana verdiğiniz destek beni çok güçlü kıldı. Sizlere ne kadar minnettar olduğumu kelimelerle ifade etmek zor. Bu yaşananlar sayesinde yoluma daha güçlü ve daha doğru bir şekilde devam edeceğim. İyi ki varsınız, güzel ailem. Sizinle birlikte zamanla daha yüksek hedeflere ulaşacağıma inanıyorum. Herkese gerçekten içtenlikle teşekkür ediyorum. Sevgili avukatımız, baro avukatımız Deniz Pektaş Hanım'a, sevgili avukatlarımız Nesrin Karacele ve Çağrı Ünlüsoy'a da sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet, görüşmek üzere"

