TBMM'de bütçe maratonu yarın sona erecek
2026'da ekonomi ve ticarette yeni dönem
Bakan Güler: SDG'nin ferdi entegrasyonu şart
Perakende ticarette uygulanacak idari para cezaları belirlendi
Organize suç örgütlerine 6 ilde operasyon: 61 gözaltı
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden 5 öğrenci okuldan atıldı
Eskişehir'de seferberlik: 4 gündür kayıp Türkçe öğretmeni aranıyor
Cizre'deki lisede taciz iddiası: Öğretmen gözaltında
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kandilli Mühendisi açıkladı: Marmara'ya lapa lapa kar yağışı geliyor
Çelik Kubbe'de üretim başladı, 2 bin kilometre menzilli füze yolda!
Bakan Göktaş'tan 'kadına şiddet' açıklaması: Takipsizlikte bile itiraz ediyoruz
Valilikten 'AŞTİ'de çok sayıda evsiz barınıyor' iddiasına açıklama
Haluk Görgün duyurdu: ASELSAN Avrupa'da 400 milyon dolarlık imzayı attı!
Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu
İfadeye çağrılan Sadettin Saran'dan ilk açıklama
İçişleri açıkladı: Kocaeli'nde Rus menşeli İHA bulundu
Bakan Tekin'den belediyelere çağrı: Bize arsa verin, okul yapalım
MHRS'nin 2025 karnesi: Günde 1,7 milyon, yılda 388 milyon randevu!
SEDDK açıkladı: Sürücüye özel sigorta henüz başlamadı!
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporunda umut hakkı yok, rehabilitasyon var
Eğitimin Nobel'inde Aysel öğretmen 50 finalist arasında!
Sıfır otomobilde rekor beklentisi
Kentsel Dönüşümde 2 Milyon 333 Bin Bağımsız Birim Yenilendi
İstanbul'da 3 ilçede 19 saatlik su kesintisi
Bakan Tunç: Sanal Bahis aile bütünlüğünü tehdit ediyor
Emeklilik borçlanma oranları 2026'da değişiyor
ATM'lerde yeni dönem: Para çekme limiti artırılacak
Bazı raylı sistemler yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak
İlaç fiyatlarına zam geldi!
Türkiye'nin kar haritası açıklandı. 55 santimetreyi buldu

Meteoroloji verilerine göre Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar 55 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü. Ergan Dağı'nda ise kar kalınlığı 2 santimetrede kaldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2025 12:22, Son Güncelleme : 20 Aralık 2025 12:23
Türkiye genelindeki kayak merkezlerinde kar kalınlıkları açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 55 santimetreyle Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde ölçüldü.

Beklenen kar yağışının gerçekleşmediği Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı yalnızca 2 santimetre olarak kayıtlara geçti. Düşük kar seviyesi, Ergan'da sezonun istenilen düzeyde başlamasını zorlaştırdı.

Ölçümlere göre kayak merkezlerindeki güncel kar kalınlıkları (santimetre) şöyle:

Palandöken 55, Hakkari 33, Sarıkamış 29, Kartalkaya 25, Konaklı 25, Çambaşı 23, Nemrut 21, Zigana 21, Akdağ 14, Mersivan 9, Gevaş Abalı 8, Yıldız Dağı 7, Yalnızçam 7, Ilgaz 4, Ergan 2, Keltepe 2 ve Murat Dağı 1.

Kar yağışlarının yetersiz olması, bazı kayak merkezlerinde sezonun gecikmesine neden oluyor.

KIŞ KOŞULLARI ETKİSİNİ ARTIRACAK

Yılbaşı öncesinde Türkiye genelinde kış koşullarının etkisini artırması beklenirken, meteorolojik tahmin haritaları birçok bölgede kar yağışına işaret ediyor.

Ankara, Eskişehir, Sivas, Kayseri hattı ile Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde kar yağışının önümüzdeki haftalarda yer yer kuvvetli olacağı belirtiliyor.

