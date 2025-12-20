TBMM'de bütçe maratonu yarın sona erecek
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe mesaisi sürüyor. Bugün, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin oylanmamış maddeleri oylanacak. Bütçe maratonu, yarın bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler ve yapılacak oylamayla tamamlanacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 8 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri devam ediyor.
Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan Genel Kurul'da, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerinde görüşmeler devam ediyor. Milletvekilleri, teklifin 2. maddesi üzerinde görüşlerini dile getiriyor.
Bütçe maratonu, TBMM Genel Kurulunda, yarın bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla ve oylamayla tamamlanacak.
Görüşmeler dolayısıyla Meclise ziyaretçi alınmıyor, siyasi partilerin grup toplantıları da yapılmıyor.