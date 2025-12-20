Yüzyılın Konut Projesi'ne 8,8 milyon başvuru yapıldı
Türkiye ve Umman arasında 17 alanda iş birliği protokolü imzalandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Umman 13. Dönem Karma Ekonomik Komite (KEK) Toplantısı kapsamında iki ülke arasında enerji, eğitim, sağlık ve ulaştırma dahil 17 farklı alanı kapsayan iş birliği protokolü imzalandığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Al Yousef ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye-Umman 13. Dönem Karma Ekonomik Komite (KEK) Toplantısı vesilesiyle gerçekleştirilen görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini belirtti.

17 Farklı Alanda Stratejik İşbirliği

Toplantı kapsamında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri derinleştirecek adımların atıldığını ifade eden Şimşek, şu bilgileri paylaştı:

Görüşmelerimizde; Enerji, eğitim, sağlık ve ulaştırma dahil 17 alanda KEK İş birliği Protokolü imzaladık. Eğitim alanında işbirliği ve tecrübe paylaşımı mutabakat zaptını imzaladık. Türkiye-Körfez İş birliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin en kısa sürede sonuçlanmasının önemini vurguladık. Organize sanayi bölgelerinde iş birliğini artırma konusunda görüş birliğine vardık. TOBB ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Umman Yuvarlak Masa Toplantısı'nda mevcut projeleri ve yeni fırsatları iş dünyamızla birlikte ele aldık.

Bakan Şimşek, açıklamasını "Bu toplantının, geçen yıl yapılan görüşmeler gibi, ülkelerimiz için somut sonuçlar üretmesini bekliyoruz." ifadesiyle tamamladı.

