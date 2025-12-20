Beypazarı'nda Sinema Yeniden Açıldı: Kültür Hayatı Canlanıyor

Beypazarı'nda Sinema Salonu Yeniden Hizmete AçıldıBeypazarı ilçesinde uzun süredir kapalı olan ve bir dönem tiyatro olarak kullanılan sinema salonu, Beypazarı Belediyesi tarafından yapılan yenileme çalışmaları sonucunda tekrar hizmete açıldı. Modern teknik altyapısı, yenilenen salonu ve konforlu izleme alanlarıyla faaliyete geçen Beypazarı Cankara Sineması, yalnızca ilçe halkının değil, Nallıhan, Çayırhan, Güdül ve Ayaş gibi çevre ilçelerden gelen sinemaseverlerin de ilgisini çekiyor. Böylece Beypazarı'nda sinema hasreti sona ererken, bölgesel ölçekte önemli bir kültür ve sosyal yaşam merkezi oluştu.

Sinema Salonunun Bölgesel Önemi

Yıllar sonra yeniden açılan perdelerle birlikte Beypazarı ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlar, güncel filmleri, özel seçkileri ve ilerleyen dönemde düzenlenecek kültürel etkinlikleri kendi bölgelerinde izleme imkanına kavuştu. Yeni sinema salonu; gençler, aileler ve öğrenciler için önemli bir sosyal buluşma noktası olmasının yanı sıra, Beypazarı'nın kültür-sanat kimliğini de güçlendirmeyi hedefliyor.

Projenin Amaçları

Beypazarı Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu proje ile amaçlananlar şunlardır:

Sanatı herkes için erişilebilir kılmak

Gençleri kültürel etkinliklerle buluşturmak

Beypazarı'nı çevre ilçeler için cazibe merkezi haline getirmek

Sinema salonunda önümüzdeki dönemde kısa film gösterimleri, söyleşiler, çocuklara yönelik etkinlikler ve tematik film haftaları düzenlenmesi planlanmaktadır.

Bilet Fiyatları

Tam bilet: 180 TL

180 TL Öğrenci bileti: 150 TL

Beypazarı'nda yeniden faaliyete geçen sinema salonu sayesinde ilçe ve çevre bölgelerde yaşayan sinemaseverler, sinemanın büyüsünü tekrar yaşama fırsatı buluyor. Beypazarı Belediyesi, kültür ve sanata yönelik yatırımlarını önümüzdeki süreçte de sürdürmeyi planlamaktadır.



