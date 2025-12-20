Yüzyılın Konut Projesi'ne 8,8 milyon başvuru yapıldı
Yüzyılın Konut Projesi'ne 8,8 milyon başvuru yapıldı
Bakan Bayraktar: Enerji Bağımsızlığı İçin Zirveleri Aşıyoruz

Bakan Bayraktar, Siirt Tartı Tepe'de zorlu kış koşullarında sürdürülen enerji arama ve üretim faaliyetlerinin, Türkiye'nin tam bağımsızlık hedefi için kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Personelin fedakarca yürüttüğü çalışmalara dair görseller de haberde yer aldı.

Bakan Bayraktar: Enerji Bağımsızlığı İçin Zirveleri Aşıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların, en zorlu coğrafi şartlarda dahi kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Bayraktar, Siirt'in Tartı Tepe bölgesinde 2268 metre rakımda devam eden enerji arama ve üretim faaliyetlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Enerji bağımsızlığımız için aşamayacağımız dağ, çıkamayacağımız zirve yok" ifadelerini kullandı. Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zorlu kış koşullarına ve yüksek rakıma rağmen çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

Siirt Tartı Tepe Bölgesinde Enerji Arama ve Üretim Faaliyetleri

Bakan Bayraktar, Siirt Tartı Tepe bölgesinde 2268 metre rakımda, karın ve kışın en çetin yaşandığı zirvelerde dahi "Tam Bağımsız Türkiye" ideali için aralıksız çalıştıklarını belirtti. Coğrafyanın zorluğu ve şartların çetinliğine rağmen, milletin refahı ve ülkenin geleceği için vatanın her karışında var olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Bölgedeki Çalışma Koşulları

  • Zorlu kış şartları ve yüksek rakımda faaliyetler sürdürülüyor.
  • Personel, fedakarca enerji arama ve üretim çalışmalarını yürütüyor.
  • Çalışmalar sırasında bölgedeki koşulları yansıtan görsellere de yer verildi.


