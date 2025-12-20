Yüzyılın Konut Projesi'ne 8,8 milyon başvuru yapıldı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Yüzyılın Konut Projesi'ne 8,8 milyon başvuru yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesindeki tecrübemizi Cumhurbaşkanımızın Yüzyılın Konut Projesi olarak açıkladığı projeyle tüm Türkiye'ye yayıyoruz. Dün itibarıyla başvuruları sona eren konut kampanyamıza toplam 8 milyon 840 bin vatandaşımız başvurmuştur" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Aralık 2025 15:00, Son Güncelleme : 20 Aralık 2025 15:01
Yüzyılın Konut Projesi'ne 8,8 milyon başvuru yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, deprem sonrası Hatay'da yürütülen yeniden inşa ve tarihi mirası ihya çalışmalarını yerinde inceledi. Cumhuriyet Caddesi'nde açıklamalarda bulunan Kurum, şehrin sadece fiziki olarak değil, tarihi ve kültürel dokusuyla da ayağa kaldırıldığını vurguladı.

"7 Gün 24 saat esasıyla çalışıyoruz"

Hatay'ın yeniden imarının bir inşaat faaliyetinden çok daha öte bir anlam taşıdığını ifade eden Bakan Kurum, çalışmaların büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü belirtti.

Bakan Kurum, şöyle devam etti;

Hatay'ı ayağa kaldırmak bizim için hiçbir zaman sadece bir imar faaliyeti olmadı. Bizim için Hatay'a hizmet etmek bir gönül meselesi, kardeşlik meselesi ve ecdat mirasına sahip çıkma mücadelesi oldu. Bu anlayışla, bir yandan yeni yuvalarımızı sosyal donatılarıyla beraber tamamlarken, bir yandan da şehrin tarihi mirasını ihya ediyoruz.

Bugün yerinde incelediğimiz, Hatay'ın simgesi olan tarihi Uzun Çarşı'yı, Atatürk Caddesi'ni, Kemal Paşa'yı ve dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi olan Kurtuluş Caddesi'ni yeniden eski ihtişamına kavuşturuyoruz. Tarihi meclis binası ve Asi Nehri'nin iki yakasındaki yapıların ihya çalışmalarını da 7 gün 24 saat esasıyla kararlılıkla sürdürüyoruz.

Habibi Neccar Camii ibadete açılıyor

Anadolu'nun ilk camisi olma özelliğini taşıyan ve depremde hasar gören Habibi Neccar Camii'ndeki çalışmalarda sona gelindiğini müjdeleyen Bakan Kurum, açılışın yakın zamanda gerçekleştirileceğini belirtti. Kurum, "Anadolu'nun ilk camisi olan Habibi Neccar Camii'ni de önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ibadete açacağız." dedi.

İskenderun Sahil Projesi gibi mücevher niteliğindeki çalışmalarının, Hatay'a olan sevdalanrının bir kanıtı olduğunu belirten Kurum, "Tarihi eserlerin ihyasından çarşılara, okullardan parklara kadar her detayı titizlikle hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar teslim ettiğimiz 98 bin konutun yanı sıra, Antakya Dikmece'deki 14 bin 500 konutluk şantiyemizde de sona yaklaştık. İnşallah bu ay sonunda Hatay genelinde toplam 155 bin konutu afetzede kardeşlerimize teslim etmiş olacağız. 27 Aralık günü Sayın Cumhurbaşkanımızı burada ağırlayarak son anahtar teslimlerini gerçekleştireceğiz. Böylece deprem bölgesindeki 11 ilimizde, yıl sonu hedefimiz olan 455 bin konutu depremzede kardeşlerimize sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

"En çok başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldi"

Deprem bölgesindeki tecrübelerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yüzyılın Konut Projesi" olarak açıkladığı projeyle tüm Türkiye'ye yaydıklarını dile getiren Bakan Kurum, açıklamalarına şöyle devam etti;

Dün itibarıyla başvuruları sona eren konut kampanyamıza toplam 8 milyon 840 bin vatandaşımız başvurmuştur. E-devlet ve banka başvuruları üzerinden tüm kriterlere uyarak geçerli sayılan başvuru sayısı ise 5 milyon 242 bindir. En çok başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelirken; özellikle gençlerimizin 1 milyon 326 bin başvuru ile projeye yoğun ilgi göstermesi bizleri mutlu etmiştir.

TOKİ aracılığıyla bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 1 milyon 170 bin sosyal konut projesinde olduğu gibi, bu yeni hedefimizde de milletimize verdiğimiz sözü tutacağız. 81 ilde inşa edeceğimiz 500 bin konut için 29 Aralık'ta ilk kuraları çekmeye başlıyoruz. Ayrıca deprem bölgesinde evi olmayan vatandaşlarımız için ayırdığımız özel kontenjan kapsamında, Hatay'da 13 bin 289 sosyal konut daha inşa ederek kiracı ve dar gelirli kardeşlerimizi yuva sahibi yapacağız.

Bizim yegane mutluluğumuz milletimizin hayır duasıdır. Yapılan tüm bu çalışmalar ve ayağa kalkan mahalleler, devletimizin gücünün en büyük göstergesidir. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletinin emrinde olan bu devlet, daima kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edecektir. Hatay'ımız ve tüm deprem bölgesi bu devlete güvenmiş, devletimiz de bu güveni asla boşa çıkarmamıştır.

