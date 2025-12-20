DEM Parti'den AK Parti Grubu'na ziyaret
DEM Parti İmralı heyeti üyeleri, AK Parti Grubu'nu ziyaret etti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Aralık 2025 16:45, Son Güncelleme : 20 Aralık 2025 16:46
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten oluşan AK Parti heyeti, DEM Parti heyetinde bulunan TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'u kapıda karşıladı.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Rapor kapsamında detaylı değerlendirmeler yaptık." dedi.