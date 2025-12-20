3 ünlü isme daha yakalama kararı
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Esnaftan kamu alacakları için yapılandırma talebi
Erdoğan: Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11 ülkesi arasındayız
Yüzyılın Konut Projesi'ne 8,8 milyon başvuru yapıldı
Bakan Bayraktar: Enerji Bağımsızlığı İçin Zirveleri Aşıyoruz
81 ilde yıl sonuna kadar gıda denetimi seferberliği
YÖK Başkanı Özvar'dan Yeni Eğitim ve İstihdam Açıklamaları
TBMM'de bütçe maratonu yarın sona erecek
2026'da ekonomi ve ticarette yeni dönem
Bakan Güler: SDG'nin ferdi entegrasyonu şart
Perakende ticarette uygulanacak idari para cezaları belirlendi
Organize suç örgütlerine 6 ilde operasyon: 61 gözaltı
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden 5 öğrenci okuldan atıldı
Eskişehir'de seferberlik: 4 gündür kayıp Türkçe öğretmeni aranıyor
Cizre'deki lisede taciz iddiası: Öğretmen gözaltında
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kandilli Mühendisi açıkladı: Marmara'ya lapa lapa kar yağışı geliyor
Çelik Kubbe'de üretim başladı, 2 bin kilometre menzilli füze yolda!
Bakan Göktaş'tan 'kadına şiddet' açıklaması: Takipsizlikte bile itiraz ediyoruz
Valilikten 'AŞTİ'de çok sayıda evsiz barınıyor' iddiasına açıklama
Haluk Görgün duyurdu: ASELSAN Avrupa'da 400 milyon dolarlık imzayı attı!
Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu
İfadeye çağrılan Sadettin Saran'dan ilk açıklama
İçişleri açıkladı: Kocaeli'nde Rus menşeli İHA bulundu
Bakan Tekin'den belediyelere çağrı: Bize arsa verin, okul yapalım
MHRS'nin 2025 karnesi: Günde 1,7 milyon, yılda 388 milyon randevu!
SEDDK açıkladı: Sürücüye özel sigorta henüz başlamadı!
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporunda umut hakkı yok, rehabilitasyon var
Eğitimin Nobel'inde Aysel öğretmen 50 finalist arasında!
Yeşilay'dan uyuşturucu haberlerinde 'normalleştirme' ve 'özendiricilik' riskine karşı uyarı

Uyuşturucuya dair haberlerin maddeye karşı yakınlık algısı ve rol model etkisi oluşturacak şekilde sunulmasının çocuk ve gençlerde merak uyandırdığını belirten Yeşilay, medya kuruluşlarını haber dilinde toplumsal sorumluluk ilkesini esas almaya davet etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2025 17:07, Son Güncelleme : 20 Aralık 2025 17:08
Yeşilay'dan uyuşturucu haberlerinde 'normalleştirme' ve 'özendiricilik' riskine karşı uyarı

Yeşilay'dan yapılan açıklamada, bağımlılıklarla mücadelede toplum sağlığını koruma ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturma sorumluluğu doğrultusunda çalışmalar yürüten cemiyetin, medyada yer alan bazı gelişmelerin toplumsal etkilerine dikkati çekmek amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duyduğu belirtildi.

Son günlerde "uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti" suçları kapsamında kamuoyunda tanınmış kişilere ilişkin gözaltı haberlerinin medyada yoğun ve tekrar eden biçimde yer almasının toplum sağlığı açısından ciddi riskler barındırdığı kaydedilen açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) tarafından yayımlanan çok sayıda bilimsel rapor, uyuşturucuya dair haberlerin maddeye karşı yakınlık algısı, sansasyonel ve rol model etkisi oluşturacak şekilde sunulmasının, özellikle çocuklar ve gençler üzerinde merak uyandırma, risk algısını azaltma ve normalleştirme etkisi yarattığını açıkça ortaya koymaktadır" bilgisine yer verildi.

"Uyuşturucuyla mücadelede algı ile mücadele de hayati öneme sahip"

Araştırmaların, medyada sıkça ve tekrar eden biçimde yer verilen ünlü vakalarının, madde kullanımını "istisnai" bir durum olmaktan çıkararak yaygın ve kabul edilebilir bir davranış olarak algılanmasına yol açabildiğini ortaya koyduğu aktarılan açıklamada, "Bu durum, bağımlılıkla mücadelede yürütülen önleyici çalışmaların etkisini zayıflatan önemli bir risk faktörüdür. Bu nedenle birçok ülkede, uyuşturucuya ilişkin haberlerde ünlü kimliğinin ön plana çıkarılmasına sınırlamalar getirilmiş, sansasyonel dil yerine caydırıcı ve bilgilendirici bir yayın anlayışı benimsenmiş ve haberlerle birlikte destek ile danışmanlık mekanizmalarının görünür kılınması zorunlu hale getirilmiştir" sözleri kullanıldı.

Açıklamada, "Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak uyuşturucuyla mücadelenin adli boyutun ötesinde çok boyutlu bir halk sağlığı meselesi olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, medya kuruluşlarını haber dilinde toplumsal sorumluluk ilkesini esas almaya davet ediyoruz. Uyuşturucuyla mücadelede maddenin kendisi kadar algı ile mücadelenin de hayati öneme sahip olduğu unutulmamalıdır" denildi.

