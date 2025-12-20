DEM Parti'den AK Parti Grubu'na ziyaret
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP Genel Başkanı Özel: İktidara geldiğimizde asgari ücret 39 bin lira olacak

CHP Genel Başkanı Özel partisinin Edirne mitinginde konuştu. Özel, "İktidara geldiğimizde emeklinin, işçinin ve çiftçinin yüzünü güldüreceğiz. En düşük emekli maaşı da 39 bin lira, asgari ücret de 39 bin lira olacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İktidara geldiğimizde emeklinin, işçinin ve çiftçinin yüzünü güldüreceğiz. En düşük emekli maaşı da 39 bin lira, asgari ücret de 39 bin lira olacak." dedi.

Partisince Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşan Özel, Türkiye'yi gezerek tüm kesimlerin sesini duyurmaya çalıştıklarını söyledi.

Edirne'yi ve Edirnelileri çok sevdiğini belirten Özel, 76. mitinglerini Edirne'de düzenlediklerini ifade etti.

Özel, Edirne'ye gerekli yatırımların yapılmadığını, gençlerin kentten ayrıldığını ve şehir nüfusunun yaşlandığını ileri sürdü.

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin zamanında bitirilemediğini ve açılış tarihinin ileriye atıldığını savunan Özel, Edirne ile Lalapaşa ve Keşan ile Enez arasında ihtiyaç duyulan yol çalışmalarının da yapılmadığını belirtti.

Edirne'ye yılda 5 milyon turist geldiğine işaret eden Özel, Selimiye Camisi'nin restorasyon sürecinde hatalı çalışmalar yapıldığını öne sürdü.

Özel, AK Parti'nin 23 yıldır Türkiye'yi iyi yönetmediğini savunarak, "Gelirken 'verin bana yetkiyi ülkeyi şirket yönetir gibi yöneteceğim' dedi. Allah var tam dediğini yaptı. Bir kabine açıklıyor. Milli Eğitim Bakanının özel okullar zinciri var. Sağlık Bakanının özel hastaneler zinciri var. Turizm bakanının turizm şirketleri, oteller zinciri var. Türkiye'yi şirket gibi yönetiyor. Bu milleti perişan eden bu iktidardan gelecek ilk seçimde hep birlikte kurtulacağız." ifadesini kullandı.

Ülkede işçinin, emekçinin, çiftçinin, emeklinin zor durumda olduğunu söyleyen Özel, iktidara geldiklerinde vatandaşların tüm problemlerini çözeceklerini vurguladı.

Özel, şunları kaydetti:

"Yıllarca emek vermiş, alnının terini, gözünün nurunu akıtmış, elleri nasır olmuş emekliye bu ihaneti yapanlara, bu sefaleti reva görenlere sandıkta hesap sormazsak namerdiz. Emeklinin, işçinin, çiftçinin yüzü gülene kadar mücadeleye devam. İktidara geldiğimizde emeklinin, işçinin ve çiftçinin yüzünü güldüreceğiz. En düşük emekli maaşı da 39 bin lira, asgari ücret de 39 bin lira olacak. CHP geldiğinde ÖTV ve KDV kalkacak. Çiftçinin aldığı mazot 55 lira değil 33 lira olacak. Çeltik, ayçiçeği ve buğday üreticisine de buradan söz veriyoruz, mazotu ÖTV ve KDV'siz alacaksınız. Bankalara borç çok, o borçların faizlerini bir kereye mahsus sileceğiz, ana parayı 3 yıla 5 yıla böleceğiz. Söz veriyoruz."

"Ben Ekrem başkana kefilim"

Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu belediye başkanlarına destek vermeye devam edeceklerini, kimseyi geride bırakmayacaklarını söyleyen Özel, "Ben Ekrem başkana kefilim, ben Ekrem başkana inanıyorum." diye konuştu.

Özel, daha sonra partisinin Edirne İl Başkanlığı ile Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı ziyaret etti, partililerle basına kapalı görüştü.

