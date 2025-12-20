Fenerbahçe Eyüpspor'u 3-0'lık skorla yendi
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 3-0'lık skorla yendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2025 19:08, Son Güncelleme : 20 Aralık 2025 19:08
48. dakikada Draguş'un topuk pasında penaltı noktası üzerinden Umut Bozok'un gelişine şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.
49. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Kerem, topu ceza sahasına ortaladı. Serdar'ın gelişine vuruşunda yakın direğe giden topa Robin Yalçın kafayla dokundu. Kaleci Ederson meşin yuvarlağı son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
64. dakikada Talisca, ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye sert bir şut gönderdi. Kaleci Felipe iki hamlede topu kontrol etti.
75. dakikada Asensio'nun sol kanattan pasında Duran ceza yayı içinde topu kontrol etti. Rakibinden sıyrılan Duran, karşı karşıya pozisyonda sağ köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3