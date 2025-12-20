Fenerbahçe Eyüpspor'u 3-0'lık skorla yendi

75. dakikada Asensio'nun sol kanattan pasında Duran ceza yayı içinde topu kontrol etti. Rakibinden sıyrılan Duran, karşı karşıya pozisyonda sağ köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3

64. dakikada Talisca, ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye sert bir şut gönderdi. Kaleci Felipe iki hamlede topu kontrol etti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net