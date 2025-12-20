Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2025/12 İngilizce) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Aralık 2025 21:02, Son Güncelleme : 20 Aralık 2025 21:05
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün uygulanan e-YDS 2025/12'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Adaylar sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=10215 adresinden ulaşabilir