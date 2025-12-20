Camide başıboş gezen pitbullun sahibine adli ve idari işlem uygulandı

Valilikten yapılan açıklamada, dün Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Camisi içinde pitbull cinsi bir köpeğin başıboş dolaşmasının insanlarda korku ve endişeye neden olduğu belirtildi.

Valiliğin açıklamasına göre, ihbar üzerine harekete geçen Çayırova Belediyesi ekipleri köpeği yakalayarak Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.

Köpeğin sahibi olduğu belirlenen N.U. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 177. maddesi kapsamında "hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma" suçundan adli işlem yapıldı.

Köpeğin sahibine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce de idari yaptırım uygulandı.