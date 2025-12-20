Beşiktaş, Rizespor'u tek golle geçti
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Son 4 lig maçında galibiyet alamayan Beşiktaş, Rizespor'u galibiyeti ile döngüyü kırdı.
Bu sonuçla Siyah-Beyazlılar ligin ilk devresini 29 puanla tamamlamış oldu.
İlk yarıdan notlar
11. dakikada Laçi'nin uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarıya çıktı.
21. dakikada Djalo'nun ara pasında Abraham ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti ancak kaleci Erdem meşin yuvarlağı ayaklarıyla kurtardı.
29. dakikada sol taraftan Laçi'nin direkt penaltı noktası gerisine ortaladığı topa Rak-Sakyi bekletmeden vuruşunu yaptı. Ağlara giden meşin yuvarlak kale çizgisi önünde Orkun'da kaldı ve uzaklaştırıldı.
35. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topu alan Orkun'un uzak direğe sert şutunda kaleci Erdem meşin yuvarlağı son anda çeldi.
45+2. dakikada Cerny'nin pasında topla buluşan Orkun'un ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
İkinci yarıdan notlar
48. dakikada sol taraftan uzun kullanılan taç atışında penaltı noktası solunda topu alan Rak-Sakyi'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
56. dakikada Olawoyin'in pasında topla buluşan Augusto'nun ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
61. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşuna kale önünde iyi yükselen Samet Akaydin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
64. dakikada Kartal Kayra'nın derinlemesine pasında hareketlenen Rashica, ceza sahasında Mithat'tan sıyrılıp yerden vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
72. dakikada sol taraftan Orkun'un ceza sahasına havadan pasında Cerny, topu tekte Rashica'nın önüne indirdi. Rashica'nın penaltı noktası civarından şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.
90+1. dakikada Taylan Antalyalı'nın uzak mesafeden köşeye giden şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.