Reklam Kurulu inceleme başlattı: Parayı veren ödülü alıyor devri bitiyor!

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gelir kapısına dönüşen ödül törenleri Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun radarına girdi. Genellikle sponsorluk ücreti alınan şirketlerin çeşitli kategorilerde ödüllendirildiği sonrasında ise şirketlerin bunu reklamlarına dayanak olarak sunduğu liyakatsiz ödüller artık geri alınacağı gibi bunlar kamuoyuna da ifşa edilecek.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, 28. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada çeşitli STK'larca şirketlere yönelik verilen ödülleri Reklam Kurulu'nun gündemine aldıklarını açıkladı. Ödüllerin objektif şekilde gerekli kriterleri sağlayan şirketlere belirlenen bir seçici jüri tarafından verilmesinin önemine değinen Dilber, buna uygun verilmeyen ödüllerin ise Kurulca değerlendirileceğini anlattı.

BİLİMSEL KRİTERLER ESAS ALINACAK



Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre; örneğin, "en başarılı yeşil dönüşüm ödülü", "en çevreci şirket ödülü", "en iyi tasarım ödülü", "en çevreci otomobil ödülü, "sektörünün lider markası ödülü" gibi çeşitli adlar altında verilen ödüllerin hangi objektif kriterlere dayanılarak verildiği sorgulanacak. Seçici bir kurul olup olmadığı, ödül törenini düzenleyenler ile ödül alanlar arasında ticari bir alışverişin olup olmadığı sorgulanacak kriterlerden olacak.

Reklam Kurulu artık bu tarz ödül törenlerini ve ödül alanları da incelemeye tabi tutacak.