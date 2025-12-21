TBMM'de 'yargı' mesaisi: 11. Yargı paketi ile erken tahliyenin yolu açılıyor!
Genel Kuruldaki bütçe mesaisinde son gün

TBMM'de aralıksız devam eden bütçe mesaisi bugün sona eriyor. Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra Meclis Genel Kurulu'nda oylama yapılacak. Yeni haftada Genel Kurul'un gündeminde 11'inci Yargı Paketi görüşmelerine başlanacak. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda da rapor mesaisi devam edecek.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 21 Aralık 2025 08:53, Son Güncelleme : 21 Aralık 2025 09:16
Genel Kuruldaki bütçe mesaisinde son gün

2026 yılı bütçe görüşmeleri sona erecek, 11'nci Yargı Paketi ele alınacak. Tarihi Komisyon, raporlama aşaması için mesai harcayacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada da gündem yoğun olacak.

Bugün bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler yapılacak.

Siyasi parti grupları 60'ar dakika söz alacak. Yürütme adına Meclis'te Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşacak. Ardından 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak.

11. Yargı Paketi Meclis gündeminde

Bütçenin ardından Meclis Genel Kurulu'nda 11'inci Yargı Paketi görüşmelerine başlanacak. Düzenleme ile suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği suçlarında cezalar artacak. Ayrıca 18 yaş altı çocukları suç için kullananlara da cezalar 2 katına çıkacak. Böylece 18 yaş altını suç aracı olarak kullanan silahlı çetelerin yöneticilerine 30 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

11'inci Yargı Paketinde pandemi dönemindeki denetimli serbestlik ve açık ceza infaz kurumuna ilişkin düzenleme de yer alıyor. Suçun işleniş tarihi 31 Temmuz 2023 öncesi olanlar, daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme ve denetimli serbestliğe çıkma imkanından faydalanabilecek.

Tarihi komisyonda rapor takvimi işliyor

Öte yandan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda raporlama mesaisi sürecek. AK Parti 15 bölüm ve 60 sayfadan oluşan kapsamlı raporu Meclis Başkanlığı'na sundu. MHP, CHP, Yeni Yol ve DEM Parti de tamamladıkları raporları geçtiğimiz hafta Meclis Başkanlığına iletti. Yeni haftada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un komisyonun koordinatör grup başkan vekilleri ile bir araya gelmesi bekleniyor.

