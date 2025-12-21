15 milyon vatandaş bu yıl ilk kez aile hekimiyle tanıştı

TBMM'de 'yargı' mesaisi: 11. Yargı paketi ile erken tahliyenin yolu açılıyor!
TBMM'de 'yargı' mesaisi: 11. Yargı paketi ile erken tahliyenin yolu açılıyor!
Meclis'e dilekçe yağdı: İşte vatandaşın en çok değişim beklediği konular!
Meclis'e dilekçe yağdı: İşte vatandaşın en çok değişim beklediği konular!
Türkiye'de elektrikli araç üreten ikinci marka: İlk model ağustosta banttan inecek
Türkiye'de elektrikli araç üreten ikinci marka: İlk model ağustosta banttan inecek
Yeni yılda yeni düzenlemeler hayata geçiyor: İşte öne çıkan değişiklikler
Yeni yılda yeni düzenlemeler hayata geçiyor: İşte öne çıkan değişiklikler
Aldatıcı kasım indirimlerine geçit yok: 12,9 milyon lira ceza1
Aldatıcı kasım indirimlerine geçit yok: 12,9 milyon lira ceza1
Genel Kuruldaki bütçe mesaisinde son gün
Genel Kuruldaki bütçe mesaisinde son gün
Reklam Kurulu inceleme başlattı: Parayı veren ödülü alıyor devri bitiyor!
Reklam Kurulu inceleme başlattı: Parayı veren ödülü alıyor devri bitiyor!
Bakanlık izni çıktı: Yavaş ve 38 meclis üyesine 'imar iptali' soruşturması
Bakanlık izni çıktı: Yavaş ve 38 meclis üyesine 'imar iptali' soruşturması
Yargıtay'dan 'hayırsız eş' kararı: Boşanmaya evet, mirastan çıkarmaya hayır!
Yargıtay'dan 'hayırsız eş' kararı: Boşanmaya evet, mirastan çıkarmaya hayır!
Polisten kaçarak ters yöne giren araç faciaya yol açtı: 5 ölü
Polisten kaçarak ters yöne giren araç faciaya yol açtı: 5 ölü
Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
DEM Parti'den AK Parti Grubu'na ziyaret
DEM Parti'den AK Parti Grubu'na ziyaret
3 ünlü isme daha yakalama kararı
3 ünlü isme daha yakalama kararı
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Esnaftan kamu alacakları için yapılandırma talebi
Esnaftan kamu alacakları için yapılandırma talebi
Erdoğan: Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11 ülkesi arasındayız
Erdoğan: Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11 ülkesi arasındayız
Yüzyılın Konut Projesi'ne 8,8 milyon başvuru yapıldı
Yüzyılın Konut Projesi'ne 8,8 milyon başvuru yapıldı
Bakan Bayraktar: Enerji Bağımsızlığı İçin Zirveleri Aşıyoruz
Bakan Bayraktar: Enerji Bağımsızlığı İçin Zirveleri Aşıyoruz
81 ilde yıl sonuna kadar gıda denetimi seferberliği
81 ilde yıl sonuna kadar gıda denetimi seferberliği
YÖK Başkanı Özvar'dan Yeni Eğitim ve İstihdam Açıklamaları
YÖK Başkanı Özvar'dan Yeni Eğitim ve İstihdam Açıklamaları
TBMM'de bütçe maratonu yarın sona erecek
TBMM'de bütçe maratonu yarın sona erecek
2026'da ekonomi ve ticarette yeni dönem
2026'da ekonomi ve ticarette yeni dönem
Bakan Güler: SDG'nin ferdi entegrasyonu şart
Bakan Güler: SDG'nin ferdi entegrasyonu şart
Perakende ticarette uygulanacak idari para cezaları belirlendi
Perakende ticarette uygulanacak idari para cezaları belirlendi
Organize suç örgütlerine 6 ilde operasyon: 61 gözaltı
Organize suç örgütlerine 6 ilde operasyon: 61 gözaltı
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden 5 öğrenci okuldan atıldı
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden 5 öğrenci okuldan atıldı
Eskişehir'de seferberlik: 4 gündür kayıp Türkçe öğretmeni aranıyor
Eskişehir'de seferberlik: 4 gündür kayıp Türkçe öğretmeni aranıyor
Cizre'deki lisede taciz iddiası: Öğretmen gözaltında
Cizre'deki lisede taciz iddiası: Öğretmen gözaltında
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kandilli Mühendisi açıkladı: Marmara'ya lapa lapa kar yağışı geliyor
Kandilli Mühendisi açıkladı: Marmara'ya lapa lapa kar yağışı geliyor
Ana sayfaHaberler Sağlık

15 milyon vatandaş bu yıl ilk kez aile hekimiyle tanıştı

TBMM'de açıklamalarda bulunan Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaşanan dijital ve fiziksel dönüşümü verilerle ortaya koydu. Son bir yılda 100 milyona yakın kronik hastalık taraması ve izlemi yapıldığını belirten Demirkol, bu süreçte 7 milyon kişiye ilk kez kronik hastalık teşhisi konulduğunu duyurdu. SMA taramalarında 520 bin barajına yaklaşıldığını ve topuk kanı tarama oranının %97'ye ulaştığını kaydeden Demirkol, aile hekimi başına düşen nüfusun 2027 sonunda 2 bin kişiye indirileceğini müjdeledi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 21 Aralık 2025 09:21, Son Güncelleme : 21 Aralık 2025 09:26
Yazdır
15 milyon vatandaş bu yıl ilk kez aile hekimiyle tanıştı
Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, TBMM Engellilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonunda yaptığı sunumda, yenidoğanlarda topuk kanı taramalarının geçen yıl yüzde 97 seviyelerine ulaştığını aktardı.

SMA ile ilgili taranan erkek sayısının 520 bine yaklaştığını, tarama oranlarının da yüzde 90 civarında olduğunu belirten Demirkol "2024 yılında 150 SMA teşhisi koyduk. Aile hekimliklerinde bebekler ilk 1 yaşına kadar 9, 6 yaşına kadar ise 16 defa izleniyor.

Sağlıklı hayat merkezlerinde bebek ve çocuk akademilerimizle anne babalara ve çocuklara sağlık okuryazarlığı eğitimi veriyoruz" dedi.

Artan yaşlı nüfus sebebiyle kronik hastalıklarda da bir artış meydana geldiğini dile getiren Demirkol "Aile hekimliklerinde bir yılda 30 milyon kişiye 63 milyon kronik hastalık taraması yaptık, 35 milyon da izlem gerçekleştirdik. Taramayla beraber izlem sayılarımız son bir yıl içerisinde 100 milyona yaklaştı. Bu çalışmalarla 7 milyon yeni teşhis konuldu. Yaklaşık 15 milyon vatandaşımız bu sene ilk defa aile hekimiyle tanıştı. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için yıl sonuna kadar bir aile hekimine düşen nüfusu 2 bin 650'ye indirmeyi, 2027 sonunda ise 2 bin sayısıyla her aile hekiminin kayıtlı nüfusunu belirlemeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

ESMA ALTIN

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber