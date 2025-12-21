Yeni yılda yeni düzenlemeler hayata geçiyor: İşte öne çıkan değişiklikler

Yeni yıldan itibaren tüketiciyi, esnafı ve reel sektör temsilcilerini ilgilendiren birçok düzenleme uygulamaya konulacak. İthal oyuncaktan araç vergisine, yerli üretimden amatör balıkçılığa kadar birçok yeni uygulama yürürlüğe giriyor.

İşte öne çıkan değişiklikler:

OYUNCAKLARDA SIKI DENETİM



1 Ocak 2026'dan itibaren ithal oyuncaklarda imalatçı ve ithalatçı bilgisi ile kayıtlı marka ve adres eksikse ürün reddedilecek.

ŞİRKETLER DİJİTAL DEFTERLE KAYIT TUTACAK



Yeni kurulacak şirketlerde Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) mecburiyeti getirildi. Yeni yılda kuruluşu ticaret siciline tescil edilecek bütün şirketler, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterini djital ortamda tutmak zorunda.

ARAÇ ALIM SATIMINDA YENİ DÖNEM



İkinci el motorlu kara taşıtlarının pazarlanması veya satışının, ilk tescilinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden yapılamaması ve ilan kısıtlaması uygulamaları, uzatılmaması halinde yılbaşı itibarıyla sona erecek. Noterde yapılan sıfır araçların ilk tescili işlemlerinden ve tescil edilmiş araçların (ikinci el) satış ve devrine ilişkin işlemlerden, 1.000 liradan az olmamak üzere satış ve devir bedeli üzerinden nispi noter harcı alınacak.

BASİT USULDE VERGİLENDİRMEDE DEĞİŞİKLİK



30 büyükşehirde ticari taksi, dolmuş, minibüs ve otobüs gibi şehir içi yolcu taşımacılığı yapanların kazançları gerçek usulde vergilendirilecek. Böylece tüm büyükşehirlerde eşit uygulama sağlanacak. Nüfusu 2 binin altındaki bazı köy ve beldelerdeki mükellefler ise basit usulde vergilendirmeden yararlanmaya devam edecek. Gerçek usulde vergilendirilecek mükelleflerin kayıt ve beyanname işlemleri, Defter Beyan Sistemi aracılığıyla meslek odaları ve birlikler tarafından da yürütülebilecek.

PRİME ESAS KAZANÇ SINIRI YÜKSELDİ



Özel sağlık kuruluşları, veteriner muayenehaneleri, kıymetli maden ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri ile ticari hava yolu ve genel havacılık ruhsatları için belirlenen tutarlarda yıllık harç uygulaması başlayacak. Prime esas kazanç üst sınırı ise asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılacak.

YERLİ KATKI RAPORU MECBURİ



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli katkı oranı yüzde 51'in altında olan ürünler için "yerli katkı oranı raporu" hazırlanmasını mecburi kılacak. Yazılım ürünleri, bakanlıkça verilen "teknolojik ürün belgesi"ne sahip olması halinde yerli malı belgesi alabilecek ve yerli katkı oranı yüzde 100 kabul edilecek.

AMATÖR BALIKÇIYA YENİ BELGE



Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı değişiklikle de su altı tüfeğiyle avlananlar için dalma yöntemiyle avlandıklarını gösteren "Amatör Balıkçı Belgesi" mecburi hale geldi.