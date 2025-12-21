TBMM'de 'yargı' mesaisi: 11. Yargı paketi ile erken tahliyenin yolu açılıyor!
Meclis'e dilekçe yağdı: İşte vatandaşın en çok değişim beklediği konular!
Türkiye'de elektrikli araç üreten ikinci marka: İlk model ağustosta banttan inecek
Yeni yılda yeni düzenlemeler hayata geçiyor: İşte öne çıkan değişiklikler
Aldatıcı kasım indirimlerine geçit yok: 12,9 milyon lira ceza1
Genel Kuruldaki bütçe mesaisinde son gün
Reklam Kurulu inceleme başlattı: Parayı veren ödülü alıyor devri bitiyor!
Bakanlık izni çıktı: Yavaş ve 38 meclis üyesine 'imar iptali' soruşturması
Yargıtay'dan 'hayırsız eş' kararı: Boşanmaya evet, mirastan çıkarmaya hayır!
Polisten kaçarak ters yöne giren araç faciaya yol açtı: 5 ölü
Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
DEM Parti'den AK Parti Grubu'na ziyaret
3 ünlü isme daha yakalama kararı
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Esnaftan kamu alacakları için yapılandırma talebi
Erdoğan: Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11 ülkesi arasındayız
Yüzyılın Konut Projesi'ne 8,8 milyon başvuru yapıldı
Bakan Bayraktar: Enerji Bağımsızlığı İçin Zirveleri Aşıyoruz
81 ilde yıl sonuna kadar gıda denetimi seferberliği
YÖK Başkanı Özvar'dan Yeni Eğitim ve İstihdam Açıklamaları
TBMM'de bütçe maratonu yarın sona erecek
2026'da ekonomi ve ticarette yeni dönem
Bakan Güler: SDG'nin ferdi entegrasyonu şart
Perakende ticarette uygulanacak idari para cezaları belirlendi
Organize suç örgütlerine 6 ilde operasyon: 61 gözaltı
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden 5 öğrenci okuldan atıldı
Eskişehir'de seferberlik: 4 gündür kayıp Türkçe öğretmeni aranıyor
Cizre'deki lisede taciz iddiası: Öğretmen gözaltında
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kandilli Mühendisi açıkladı: Marmara'ya lapa lapa kar yağışı geliyor
Yeni yılın ilk günüyle birlikte Türkiye ekonomisinde ve sosyal yaşamda bir dizi köklü değişiklik yürürlüğe giriyor. İkinci el araç satışındaki "6 ay 6 bin kilometre" kısıtlamasının sona ermesi beklenirken, noterlerde araç tescil masrafları artıyor. Şirket defterlerinin dijital ortama taşınması zorunlu hale gelirken, büyükşehirlerdeki taşımacı esnafı için "basit usul" vergi dönemi sona eriyor. İşte oyuncak denetiminden amatör balıkçılığa kadar 2026'nın yeni uygulama rehberi...

Yeni yıldan itibaren tüketiciyi, esnafı ve reel sektör temsilcilerini ilgilendiren birçok düzenleme uygulamaya konulacak. İthal oyuncaktan araç vergisine, yerli üretimden amatör balıkçılığa kadar birçok yeni uygulama yürürlüğe giriyor.

İşte öne çıkan değişiklikler:

OYUNCAKLARDA SIKI DENETİM

1 Ocak 2026'dan itibaren ithal oyuncaklarda imalatçı ve ithalatçı bilgisi ile kayıtlı marka ve adres eksikse ürün reddedilecek.

ŞİRKETLER DİJİTAL DEFTERLE KAYIT TUTACAK

Yeni kurulacak şirketlerde Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) mecburiyeti getirildi. Yeni yılda kuruluşu ticaret siciline tescil edilecek bütün şirketler, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterini djital ortamda tutmak zorunda.

ARAÇ ALIM SATIMINDA YENİ DÖNEM

İkinci el motorlu kara taşıtlarının pazarlanması veya satışının, ilk tescilinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden yapılamaması ve ilan kısıtlaması uygulamaları, uzatılmaması halinde yılbaşı itibarıyla sona erecek. Noterde yapılan sıfır araçların ilk tescili işlemlerinden ve tescil edilmiş araçların (ikinci el) satış ve devrine ilişkin işlemlerden, 1.000 liradan az olmamak üzere satış ve devir bedeli üzerinden nispi noter harcı alınacak.

BASİT USULDE VERGİLENDİRMEDE DEĞİŞİKLİK

30 büyükşehirde ticari taksi, dolmuş, minibüs ve otobüs gibi şehir içi yolcu taşımacılığı yapanların kazançları gerçek usulde vergilendirilecek. Böylece tüm büyükşehirlerde eşit uygulama sağlanacak. Nüfusu 2 binin altındaki bazı köy ve beldelerdeki mükellefler ise basit usulde vergilendirmeden yararlanmaya devam edecek. Gerçek usulde vergilendirilecek mükelleflerin kayıt ve beyanname işlemleri, Defter Beyan Sistemi aracılığıyla meslek odaları ve birlikler tarafından da yürütülebilecek.

PRİME ESAS KAZANÇ SINIRI YÜKSELDİ

Özel sağlık kuruluşları, veteriner muayenehaneleri, kıymetli maden ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri ile ticari hava yolu ve genel havacılık ruhsatları için belirlenen tutarlarda yıllık harç uygulaması başlayacak. Prime esas kazanç üst sınırı ise asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılacak.

YERLİ KATKI RAPORU MECBURİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli katkı oranı yüzde 51'in altında olan ürünler için "yerli katkı oranı raporu" hazırlanmasını mecburi kılacak. Yazılım ürünleri, bakanlıkça verilen "teknolojik ürün belgesi"ne sahip olması halinde yerli malı belgesi alabilecek ve yerli katkı oranı yüzde 100 kabul edilecek.

AMATÖR BALIKÇIYA YENİ BELGE

Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı değişiklikle de su altı tüfeğiyle avlananlar için dalma yöntemiyle avlandıklarını gösteren "Amatör Balıkçı Belgesi" mecburi hale geldi.

