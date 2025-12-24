Profesör kadrosuna çıkmayan üniversiteye tavsiye kararı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından profesör kadrosu verilmeyen doçentin başvurusu üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından tavsiye kararı verildi!
İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde Doçent kadrosunda görev yapmakta olan başvurucu
tarafından Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan müracaat sonrası Ombudsman tarafından
önemli bir tavsiye kararı verildi.
Başvurucu, görevli olduğu bölüm tarafından dört defa kadro talebi yapılmasına
rağmen, üniversite rektörlüğü tarafından kendisiyle ilgili olarak profesör kadro
ilanı verilmediği konusunda şikayette bulunmuştur.
Üniversite yönetimi, kadro taleplerinde idarenin takdir hakkı olduğunu, önümüzdeki
süreçte kadro talepleriyle ilgili olarak yapılacak çalışmalarda değerlendirme
yapılacağı, mevcut norm kadro ihtiyaçlarının tamamının kullanılması gibi bir
zorunluluğunun bulunmadığını ifade etmiştir.
Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yapılan değerlendirmede; ilgilinin görev
yaptığı bölümdeki öğrenci sayısından daha az sayıda öğrencinin bulunduğu bölümlerde
Profesör kadrosu ilanları verildiği ve ilgili idarece sahip olunan takdir yetkisinin,
kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde kullanılmadığı değerlendirilmiştir.
Bu çerçevede, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; başvuranın Görsel İletişim Tasarımı Bölümü için Profesörlük kadrosu ilanına çıkılması yönünde tavsiyede bulunulması gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.