Profesör kadrosuna çıkmayan üniversiteye tavsiye kararı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde Doçent kadrosunda görev yapmakta olan başvurucu tarafından Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan müracaat sonrası Ombudsman tarafından önemli bir tavsiye kararı verildi.



Başvurucu, görevli olduğu bölüm tarafından dört defa kadro talebi yapılmasına rağmen, üniversite rektörlüğü tarafından kendisiyle ilgili olarak profesör kadro ilanı verilmediği konusunda şikayette bulunmuştur.



Üniversite yönetimi, kadro taleplerinde idarenin takdir hakkı olduğunu, önümüzdeki süreçte kadro talepleriyle ilgili olarak yapılacak çalışmalarda değerlendirme yapılacağı, mevcut norm kadro ihtiyaçlarının tamamının kullanılması gibi bir zorunluluğunun bulunmadığını ifade etmiştir.



Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yapılan değerlendirmede; ilgilinin görev yaptığı bölümdeki öğrenci sayısından daha az sayıda öğrencinin bulunduğu bölümlerde Profesör kadrosu ilanları verildiği ve ilgili idarece sahip olunan takdir yetkisinin, kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde kullanılmadığı değerlendirilmiştir.



Bu çerçevede, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; başvuranın Görsel İletişim Tasarımı Bölümü için Profesörlük kadrosu ilanına çıkılması yönünde tavsiyede bulunulması gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.