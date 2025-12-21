Aldığı eski İETT otobüsüyle mahalleliyi gezdiriyor

TBMM'de 'yargı' mesaisi: 11. Yargı paketi ile erken tahliyenin yolu açılıyor!
TBMM'de 'yargı' mesaisi: 11. Yargı paketi ile erken tahliyenin yolu açılıyor!
Meclis'e dilekçe yağdı: İşte vatandaşın en çok değişim beklediği konular!
Meclis'e dilekçe yağdı: İşte vatandaşın en çok değişim beklediği konular!
Türkiye'de elektrikli araç üreten ikinci marka: İlk model ağustosta banttan inecek
Türkiye'de elektrikli araç üreten ikinci marka: İlk model ağustosta banttan inecek
Yeni yılda yeni düzenlemeler hayata geçiyor: İşte öne çıkan değişiklikler
Yeni yılda yeni düzenlemeler hayata geçiyor: İşte öne çıkan değişiklikler
Aldatıcı kasım indirimlerine geçit yok: 12,9 milyon lira ceza1
Aldatıcı kasım indirimlerine geçit yok: 12,9 milyon lira ceza1
Genel Kuruldaki bütçe mesaisinde son gün
Genel Kuruldaki bütçe mesaisinde son gün
Reklam Kurulu inceleme başlattı: Parayı veren ödülü alıyor devri bitiyor!
Reklam Kurulu inceleme başlattı: Parayı veren ödülü alıyor devri bitiyor!
Bakanlık izni çıktı: Yavaş ve 38 meclis üyesine 'imar iptali' soruşturması
Bakanlık izni çıktı: Yavaş ve 38 meclis üyesine 'imar iptali' soruşturması
Yargıtay'dan 'hayırsız eş' kararı: Boşanmaya evet, mirastan çıkarmaya hayır!
Yargıtay'dan 'hayırsız eş' kararı: Boşanmaya evet, mirastan çıkarmaya hayır!
Polisten kaçarak ters yöne giren araç faciaya yol açtı: 5 ölü
Polisten kaçarak ters yöne giren araç faciaya yol açtı: 5 ölü
Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
DEM Parti'den AK Parti Grubu'na ziyaret
DEM Parti'den AK Parti Grubu'na ziyaret
3 ünlü isme daha yakalama kararı
3 ünlü isme daha yakalama kararı
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Esnaftan kamu alacakları için yapılandırma talebi
Esnaftan kamu alacakları için yapılandırma talebi
Erdoğan: Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11 ülkesi arasındayız
Erdoğan: Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11 ülkesi arasındayız
Yüzyılın Konut Projesi'ne 8,8 milyon başvuru yapıldı
Yüzyılın Konut Projesi'ne 8,8 milyon başvuru yapıldı
Bakan Bayraktar: Enerji Bağımsızlığı İçin Zirveleri Aşıyoruz
Bakan Bayraktar: Enerji Bağımsızlığı İçin Zirveleri Aşıyoruz
81 ilde yıl sonuna kadar gıda denetimi seferberliği
81 ilde yıl sonuna kadar gıda denetimi seferberliği
YÖK Başkanı Özvar'dan Yeni Eğitim ve İstihdam Açıklamaları
YÖK Başkanı Özvar'dan Yeni Eğitim ve İstihdam Açıklamaları
TBMM'de bütçe maratonu yarın sona erecek
TBMM'de bütçe maratonu yarın sona erecek
2026'da ekonomi ve ticarette yeni dönem
2026'da ekonomi ve ticarette yeni dönem
Bakan Güler: SDG'nin ferdi entegrasyonu şart
Bakan Güler: SDG'nin ferdi entegrasyonu şart
Perakende ticarette uygulanacak idari para cezaları belirlendi
Perakende ticarette uygulanacak idari para cezaları belirlendi
Organize suç örgütlerine 6 ilde operasyon: 61 gözaltı
Organize suç örgütlerine 6 ilde operasyon: 61 gözaltı
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden 5 öğrenci okuldan atıldı
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden 5 öğrenci okuldan atıldı
Eskişehir'de seferberlik: 4 gündür kayıp Türkçe öğretmeni aranıyor
Eskişehir'de seferberlik: 4 gündür kayıp Türkçe öğretmeni aranıyor
Cizre'deki lisede taciz iddiası: Öğretmen gözaltında
Cizre'deki lisede taciz iddiası: Öğretmen gözaltında
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kandilli Mühendisi açıkladı: Marmara'ya lapa lapa kar yağışı geliyor
Kandilli Mühendisi açıkladı: Marmara'ya lapa lapa kar yağışı geliyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Aldığı eski İETT otobüsüyle mahalleliyi gezdiriyor

Antalya'da mobilyacı Rıza Canbulat, karavana dönüştürmek için aldığı eski İETT otobüsüyle akşamları ailesi, komşuları, akrabaları ve arkadaşlarını gezdiriyor. Canlı sarı rengiyle dikkati çeken otobüs, kısa sürede kentte ilgi odağı haline geldi. Canbulat'ın gezileri, mahalleli için keyifli bir akşam etkinliğine dönüştü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Aralık 2025 10:58, Son Güncelleme : 21 Aralık 2025 12:06
Yazdır
Aldığı eski İETT otobüsüyle mahalleliyi gezdiriyor

Kentte yaşayan Rıza Canbulat, 2025 yılında karavana dönüştürmek amacıyla İstanbul'da halk otobüsü olarak kullanılan sarı renkli 07 RC 845 plakalı otobüsü satın aldı. Karavana dönüştürme çalışmalarına henüz başlamayan Canbulat, otobüsü akşamları değerlendirmek için ailesi, komşuları, akrabaları ve arkadaşlarıyla turlara çıkıyor. Antalya'da halk otobüslerinin mavi olması nedeniyle sarı otobüs, trafikte hemen dikkati çekiyor. Rıza Canbulat, otobüsün müziğini, ışıklarını ve kapılarını açarak Konyaaltı Sahili, Işıklar Caddesi, Kültür Mahallesi ve Eski Lara Caddesi gibi işlek noktalarda tur atıyor. Yolda otostop çeken öğrencileri de aracına aldığını belirten Canbulat, bu turların gençler arasında da ilgi gördüğünü söyledi.

'KÜÇÜK KIZIM 'BABA OTOBÜSÜMÜZ VAR GEZELİM' DEDİ'

Rıza Canbulat, çocuklarıyla başlayan turların zamanla mahalle geleneği haline geldiğini belirterek, "Babamın zaten bir karavanı var, şu an biniyor. Benim de hayalim böyle büyük bir otobüs almaktı. Belediye yaşı büyük araçları satışa çıkarmıştı. Bunu gördük, beğendik, nasip oldu, aldık. Küçük kızım bir akşam 'Baba otobüsümüz var, gezelim mi' dedi, öyle dolaşmaya başladık. Komşularımızla beraber haftada birkaç gün geziyoruz. Konyaaltı Sahili, Işıklar Caddesi, Kültür ve Eski Lara Caddesi gibi işlek caddelerde turluyoruz. Öğrenciler yolda otostop çekiyor, alıyorum, gidecekleri yerlere bırakıyorum. İnsanların hoşuna gidiyor, ışıklarda durduğumuzda bakıyorlar, dikkat çekiyor. Kafelerde oturanlar da otobüsü izliyor. İçine binenler 'Böyle bir eğlence görmedik' diyor. İstanbul'dan gelip Antalya'da yaşayanlar, 'İstanbul otobüsünün burada ne işi var' diye soruyor. O ambiyansı yaşamak çok farklı bir deneyim" dedi.

'BÖYLE KOMŞULUK ARTIK ÇOK NADİR'

Canbulat'ın akşam turlarına katılan komşusu Ayşenur Nalbantoğlu, komşuluk bağlarının güçlendiğini belirterek, "Bize önce bu otobüsü karavan yapmak için aldığını söyledi. 'Ne güzel bir hayali var' diye düşünürken kendimizi gezerken bulduk. Şaşırdık. Günümüzde böyle şeyler çok olmuyor. Bir komşunuzun sizi kendi imkanlarıyla gezdirmesi ve eğlendirmesi çok güzel. Genelde cuma günleri geziyoruz. Bizi önceden eşi arıyor, 'Şu gün çıkıyoruz' diyor. Hiç tanımadığımız insanlar bile yolculuk sırasında bize katılıyor. Güzel, samimi bir ortam oluşuyor" diye konuştu.

'HERKESİN HAYALİ BÖYLE BİR ŞEY YAPMAK'

Cihan Nalbantoğlu ise bu turların kendileri için farklı bir tecrübe olduğunu söyleyerek, "Uzun zamandır böyle bir otobüs alıp karavan yapmak istediğini söylüyordu. Otobüsü alınca bizi de gezmeye davet etmeye başladı. Çocuklarla akşamları gezmek çok değişik bir his, böyle bir şey yapmak herkesin hayalidir" ifadelerini kullandı.

Canbulat, ilerleyen süreçte otobüsü karavana dönüştürmek istediğini, şimdilik bu gezilerin hem kendisi hem de komşuları için keyifli bir paylaşıma dönüştüğünü ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber