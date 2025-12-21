Burdur'da bir kişi uzman çavuşun silahıyla hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde Kemer ilçesi Yeni Cami Mahallesi Çakmak Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Karaman'dan gelen Mustafa C. (47), kardeşiyle birlikte Kemer'de oturan ismi öğrenilemeyen uzman çavuş arkadaşının evine geldi. Burada çıkan tartışmada Mustafa C., uzman çavuşun silahından çıkan mermi ile ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mustafa C., kurtarılamadı. Olay anında evde bulunan kişilerin ifadesine başvurulurken, olayın aydınlatılması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Şahısların ilk ifadesinde Mustafa C.'nin intihar ettiğini söyledikleri öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat çok yönlü sürüyor.