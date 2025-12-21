TBMM'de 'yargı' mesaisi: 11. Yargı paketi ile erken tahliyenin yolu açılıyor!
Meclis'e dilekçe yağdı: İşte vatandaşın en çok değişim beklediği konular!
Türkiye'de elektrikli araç üreten ikinci marka: İlk model ağustosta banttan inecek
Yeni yılda yeni düzenlemeler hayata geçiyor: İşte öne çıkan değişiklikler
Aldatıcı kasım indirimlerine geçit yok: 12,9 milyon lira ceza1
Genel Kuruldaki bütçe mesaisinde son gün
Reklam Kurulu inceleme başlattı: Parayı veren ödülü alıyor devri bitiyor!
Bakanlık izni çıktı: Yavaş ve 38 meclis üyesine 'imar iptali' soruşturması
Yargıtay'dan 'hayırsız eş' kararı: Boşanmaya evet, mirastan çıkarmaya hayır!
Polisten kaçarak ters yöne giren araç faciaya yol açtı: 5 ölü
Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
DEM Parti'den AK Parti Grubu'na ziyaret
3 ünlü isme daha yakalama kararı
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Esnaftan kamu alacakları için yapılandırma talebi
Erdoğan: Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11 ülkesi arasındayız
Yüzyılın Konut Projesi'ne 8,8 milyon başvuru yapıldı
Bakan Bayraktar: Enerji Bağımsızlığı İçin Zirveleri Aşıyoruz
81 ilde yıl sonuna kadar gıda denetimi seferberliği
YÖK Başkanı Özvar'dan Yeni Eğitim ve İstihdam Açıklamaları
TBMM'de bütçe maratonu yarın sona erecek
2026'da ekonomi ve ticarette yeni dönem
Bakan Güler: SDG'nin ferdi entegrasyonu şart
Perakende ticarette uygulanacak idari para cezaları belirlendi
Organize suç örgütlerine 6 ilde operasyon: 61 gözaltı
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden 5 öğrenci okuldan atıldı
Eskişehir'de seferberlik: 4 gündür kayıp Türkçe öğretmeni aranıyor
Cizre'deki lisede taciz iddiası: Öğretmen gözaltında
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kandilli Mühendisi açıkladı: Marmara'ya lapa lapa kar yağışı geliyor
Ayakkabıcılığın püf noktalarını mezun olduğu okuldaki öğrencilere aktarıyor

Gaziantep'te ayakkabı saya dikim ustası babasının yanında mesleğe başlayan ve Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Tasarım ve Üretim Bölümü'nden mezun olan 28 yaşındaki Nuri Atalay Özeren, kısmi statüde akademisyen olarak eğitim verdiği aynı bölümde öğrencilere mesleğin püf noktalarını anlatıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2025 11:51, Son Güncelleme : 21 Aralık 2025 12:08
Ayakkabıcılığın püf noktalarını mezun olduğu okuldaki öğrencilere aktarıyor

Babasının yanında 5 yaşındayken mesleğe başlayan Özeren, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Tasarım ve Üretim Bölümü'nden 2018'de mezun oldu.

Mezun olduktan sonra moda tasarım ve sanat tasarım alanlarında lisans ile yüksek lisans eğitimini de tamamlayan 28 yaşındaki Özeren, yaklaşık 1,5 yıldır kısmi statüde akademisyen olarak mezun olduğu üniversitede haftada iki gün öğrencilere uygulamalı olarak ayakkabı tasarım ve üretim dersi veriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi'nden destek alan Özeren, üniversitenin atölyesinde makine sayısını artırarak üretimi daha nitelikli hale getirdi.

Atölyede haftada 40 çift üretilen ayakkabılar, yurt içi pazarda satılıyor.

- "Şimdi mezun olduğum okulda öğrencilerime ders veriyorum"

Mesleğin inceliklerini öğrencilere anlatan Özeren, AA muhabirine, babasının yanında ayakkabı ipliği temizleyerek mesleğe başladığını ve kendini geliştirdiğini anlattı.

İlk olarak ayakkabı tasarımcısı olduğunu ifade eden Özeren, "Daha sonra üretim kısmında da kendimi geliştirdim. Şimdi mezun olduğum okulda öğrencilerime ders veriyorum. Uygulama atölyesinde ayakkabı üretimini ve tasarımını yapıyoruz. Öğrencilerim uygulamalı olarak gördüğünde kendilerine daha çok fayda sağlıyor." dedi.

Amacının geleceğe nitelikle ustalar yetiştirmek olduğunu anlatan Özeren, "Haftada 40 çift ayakkabı üretiyoruz fakat bu sayıyı artırıp markamızı oluşturup yurt dışına da ürettiklerimizi satmak istiyoruz." diye konuştu.

Üniversiteli ustalar yetiştirmenin güzel bir duygu olduğunu dile getiren Özeren, mesleği severek yaptığını ve öğrencilerinin ayakkabıcılık mesleğinde gelişim sağlamalarını istediğini ifade etti.

- "Mesleğimde çok iyi yere gelmek istiyorum"

Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Tasarım ve Üretim Bölümü öğrencisi Ayşe Göçmen ise lisede de aynı bölümü okuduğunu belirterek, "Nuri hocamdan ilham alıyorum. Kendisi bize her türlü destek oluyor. Burada çizim, tasarım ve üretim yapıyoruz. Yemeni, spor ve bot ayakkabıları üretiyoruz. Mesleğimde çok iyi yere gelmek istiyorum." dedi.

Öğrencilerden Mustafa Döndü ise Nuri Atalay Özeren'in bilgi ve birikiminden faydalandıklarını belirterek, "İleride tasarımcı olmak istiyorum. Ülkem adına elimden geleni yapmak istiyorum. Mesleğimizi ne kadar ileri taşıyabilirsek o kadar iyi olur." diye konuştu.

