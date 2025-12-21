Ayakkabıcılığın püf noktalarını mezun olduğu okuldaki öğrencilere aktarıyor

Babasının yanında 5 yaşındayken mesleğe başlayan Özeren, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Tasarım ve Üretim Bölümü'nden 2018'de mezun oldu.

Mezun olduktan sonra moda tasarım ve sanat tasarım alanlarında lisans ile yüksek lisans eğitimini de tamamlayan 28 yaşındaki Özeren, yaklaşık 1,5 yıldır kısmi statüde akademisyen olarak mezun olduğu üniversitede haftada iki gün öğrencilere uygulamalı olarak ayakkabı tasarım ve üretim dersi veriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi'nden destek alan Özeren, üniversitenin atölyesinde makine sayısını artırarak üretimi daha nitelikli hale getirdi.

Atölyede haftada 40 çift üretilen ayakkabılar, yurt içi pazarda satılıyor.

- "Şimdi mezun olduğum okulda öğrencilerime ders veriyorum"

Mesleğin inceliklerini öğrencilere anlatan Özeren, AA muhabirine, babasının yanında ayakkabı ipliği temizleyerek mesleğe başladığını ve kendini geliştirdiğini anlattı.

İlk olarak ayakkabı tasarımcısı olduğunu ifade eden Özeren, "Daha sonra üretim kısmında da kendimi geliştirdim. Şimdi mezun olduğum okulda öğrencilerime ders veriyorum. Uygulama atölyesinde ayakkabı üretimini ve tasarımını yapıyoruz. Öğrencilerim uygulamalı olarak gördüğünde kendilerine daha çok fayda sağlıyor." dedi.

Amacının geleceğe nitelikle ustalar yetiştirmek olduğunu anlatan Özeren, "Haftada 40 çift ayakkabı üretiyoruz fakat bu sayıyı artırıp markamızı oluşturup yurt dışına da ürettiklerimizi satmak istiyoruz." diye konuştu.

Üniversiteli ustalar yetiştirmenin güzel bir duygu olduğunu dile getiren Özeren, mesleği severek yaptığını ve öğrencilerinin ayakkabıcılık mesleğinde gelişim sağlamalarını istediğini ifade etti.

- "Mesleğimde çok iyi yere gelmek istiyorum"

Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Tasarım ve Üretim Bölümü öğrencisi Ayşe Göçmen ise lisede de aynı bölümü okuduğunu belirterek, "Nuri hocamdan ilham alıyorum. Kendisi bize her türlü destek oluyor. Burada çizim, tasarım ve üretim yapıyoruz. Yemeni, spor ve bot ayakkabıları üretiyoruz. Mesleğimde çok iyi yere gelmek istiyorum." dedi.

Öğrencilerden Mustafa Döndü ise Nuri Atalay Özeren'in bilgi ve birikiminden faydalandıklarını belirterek, "İleride tasarımcı olmak istiyorum. Ülkem adına elimden geleni yapmak istiyorum. Mesleğimizi ne kadar ileri taşıyabilirsek o kadar iyi olur." diye konuştu.