Ters yön katliamı: 5 ay önce evlendiği eşi kucağında can verdi
Bakan Tunç: 15 bin personeli tek seferde almak istiyoruz
15 milyon vatandaş bu yıl ilk kez aile hekimiyle tanıştı
Deprem bölgesinin 'en küçük hak sahibi': Evi teslim edildi
2026 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
TBMM'de 'yargı' mesaisi: 11. Yargı paketi ile erken tahliyenin yolu açılıyor!
Meclis'e dilekçe yağdı: İşte vatandaşın en çok değişim beklediği konular!
Türkiye'de elektrikli araç üreten ikinci marka: İlk model ağustosta banttan inecek
Yeni yılda yeni düzenlemeler hayata geçiyor: İşte öne çıkan değişiklikler
Aldatıcı kasım indirimlerine geçit yok: 12,9 milyon lira ceza1
Reklam Kurulu inceleme başlattı: Parayı veren ödülü alıyor devri bitiyor!
Bakanlık izni çıktı: Yavaş ve 38 meclis üyesine 'imar iptali' soruşturması
Yargıtay'dan 'hayırsız eş' kararı: Boşanmaya evet, mirastan çıkarmaya hayır!
Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
DEM Parti'den AK Parti Grubu'na ziyaret
3 ünlü isme daha yakalama kararı
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Esnaftan kamu alacakları için yapılandırma talebi
Erdoğan: Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11 ülkesi arasındayız
Yüzyılın Konut Projesi'ne 8,8 milyon başvuru yapıldı
Bakan Bayraktar: Enerji Bağımsızlığı İçin Zirveleri Aşıyoruz
81 ilde yıl sonuna kadar gıda denetimi seferberliği
YÖK Başkanı Özvar'dan Yeni Eğitim ve İstihdam Açıklamaları
TBMM'de bütçe maratonu yarın sona erecek
2026'da ekonomi ve ticarette yeni dönem
Bakan Güler: SDG'nin ferdi entegrasyonu şart
Perakende ticarette uygulanacak idari para cezaları belirlendi
Organize suç örgütlerine 6 ilde operasyon: 61 gözaltı
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden 5 öğrenci okuldan atıldı
Eskişehir'de seferberlik: 4 gündür kayıp Türkçe öğretmeni aranıyor
Gabar'da fidan dikim seferberliği başladı: 100 bin fidan toprakla buluşacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, petrol üretim üssüne dönüştürülen Şırnak Gabar'da fidan dikim seferberliği başlattı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar; "100 bin fidan hedefimiz doğrultusunda, Gabar Şehit Esma Çevik Sahası'nda fidanlarımızı bölge halkımızla birlikte toprakla buluşturduk" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2025 13:35, Son Güncelleme : 21 Aralık 2025 13:38
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yerli ve milli kaynakları ekonomiye kazandırmak amacıyla Gabar'da petrol üretimini sürdüren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, aynı zamanda bölgede çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak için ağaçlandırma çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Gabar bölgesinde 100 bin fidan dikilmesi planlandı. Ağaçlandırma çalışmaları için 80 hektarlık alan belirlendi. Söz konusu alanın yarısından fazlasında teraslama ve çukur açma işlemleri tamamlandı.

- Şehit Esma Çevik Sahası'nda ağaçlandırma çalışmaları başladı

Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında temin edilen fidanların ilk bölümü, Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) bağlı ekipler tarafından bölgeye sevk edildi. 11 bin badem, 3 bin kızılçam ve 7 bin fıstık fidanından oluşan toplam 21 bin fidanlık ilk sevkiyatın ardından, öncelikli olarak Şehit Esma Çevik Sahası'nda dikim çalışmalarına başlandı.

Meyve veren fidanlar köylere yakın alanlara, yıl boyunca yeşil kalan çam fidanları ise Şehit Esma Çevik-1 kuyusu çevresine dikiliyor.

Teknik süreçlerin OGM bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri tarafından desteklendiği, TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğü tarafından denetlendiği fidan dikim çalışmalarında, bölgede yaşayan 20 köy sakini de görev aldı.

- "Enerjide tam bağımsız, doğasıyla yeşil bir Türkiye"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şırnak Gabar'daki çevresel sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz kapsamında fidan dikim seferberliği başlattık. 100 bin fidan hedefimiz doğrultusunda, Gabar Şehit Esma Çevik Sahası'nda fidanlarımızı bölge halkımızla birlikte toprakla buluşturduk. Enerjide tam bağımsız, doğasıyla yeşil bir Türkiye için çalışıyoruz."

