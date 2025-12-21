Anadolu Otoyolu'nda otomobille tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobille tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2025 13:57, Son Güncelleme : 21 Aralık 2025 14:08
Otoyolun Ankara istikametinde A.G'nin (47) kullandığı RE 920 CO plakalı otomobil, T.A. (63) idaresindeki 16 HFA 53 plakalı tıra Hendek Gişeleri mevkisinde arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen otomobildeki yolcu R.Ç'nin (52) cenazesi, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Yaralanan A.G. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.