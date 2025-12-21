Bakan Tunç: 15 bin personeli tek seferde almak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 20 bin personel alımında 5 binlik alımın gerçekleştiğni açıklayan Tunç, kalan 15 bin kadro için izlenecek yol haritasını paylaştı.

