TBMM'ye haftada 4 gün mesai ve uzaktan çalışma talebi

TBMM Dilekçe Komisyonu'na sunulan başvurular, askerlikten çalışma hayatına kadar birçok alanda çarpıcı değişiklik taleplerini içeriyor. Vatandaşlardan gelen çok sayıda dilekçe karara bağlandı. Hangi düzenlemeler hayata geçecek?

28. Dönem 3. Yasama Yılı'na ait son karar cetvelinden elde edilen bilgilere göre, TBMM Dilekçe Komisyonu'na iletilen başvurular arasında askerlik, engelli hakları, çalışma hayatı, çevre ve tüketici güvenliğine ilişkin çok sayıda yeni yasal düzenleme talebi yer aldı.

Özellikle askerlik hizmetiyle ilgili çeşitli kolaylıklar ve indirimler, çalışma hayatında kadınlara yönelik iyileştirmeler, engelli bireylerin haklarının genişletilmesi ve çevre ile ilgili daha caydırıcı önlemler öne çıktı.

Evlilere Bedelli Askerlik İndirimi ve Askerlikte Kolaylıklar

  • Askerliğini yapmamış evli kişilerin, askerlik hizmetini ikamet ettikleri ilçe ya da yakın bir kışlada yapabilmesi ve bu süre boyunca en az asgari ücret düzeyinde ödeme yapılması talep edildi.
  • Evli ve çalışan vatandaşlar için bedelli askerlik ücretinde indirim, askerlik hizmetine yönelik muafiyet veya erteleme kolaylığı istendi.
  • Uzman çavuşların özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik talepler de dile getirildi.

Kadınların Çalışma Saatlerinin Kısaltılması ve Çalışma Hayatına Yönelik Talepler

  • Haftada 4 gün çalışma sistemine geçilmesi istendi.
  • Çalışan kadınların çalışma saatlerinin kısaltılması talep edildi.
  • Çocuklar 5 yaşına gelene kadar ebeveynlerden birinin uzaktan çalışabilmesine imkan tanınması istendi.
  • Doğum sonrası annelik izninin 24 haftaya çıkarılması yönünde düzenleme yapılması talep edildi.
  • 2025 yılı içinde doğum yapan annelerin de yapılacak düzenlemelerden yararlanması istendi.

Engelli Hakları ve Anayasa Düzenlemeleri

  • Anayasa'daki "özürlüler" ibaresinin "engelliler" olarak değiştirilmesi talep edildi.
  • Engelli bireylere yönelik Anayasa'da daha kapsamlı hükümlere yer verilmesi istendi.
  • İşitme engelli bireylerin, motorlu taşıt alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden yararlanan engel grupları arasına dahil edilmesi talep edildi.
  • Engelli kamu görevlilerinin isteği dışında yer değiştirmesinin kanunla güvence altına alınması istendi.

Çevre ve Tüketici Güvenliği Talepleri

  • Tehlike arz eden ırk köpeklerin beslenmesine yönelik cezaların artırılması istendi.
  • Çevreyi kirletme ve sigara içme yasağına ilişkin daha caydırıcı düzenlemeler yapılması talep edildi.
Meclis'e dilekçe yağdı: İşte vatandaşın en çok değişim beklediği konular!

