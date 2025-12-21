Asgari Ücret Komisyonu yeni haftada toplanıyor

'Kamu personel sisteminde liyakat kurulu kurulmalı'
Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez toplanıyor. TÜRK-İŞ'in boykotu sürerken, hükümet ve işveren temsilcileri kritik karara hazırlanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının yeni haftada yapılması beklenirken, bu toplantının ardından asgari ücretin kamuoyuna açıklanması öngörülüyor.

21 Aralık 2025
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının yeni haftada yapılması ve sürecin aralık ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen ilk iki toplantıya, işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ heyeti katılmadı.

TÜRK-İŞ, komisyonun mevcut yapısının işçi tarafına karar süreçlerinde etkili bir rol tanımadığını savunarak toplantılara katılmama kararını sürdürüyor.

Toplantı Süreci ve İşçi Talepleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci toplantı öncesinde TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret ederek işçi kesiminin taleplerini dinledi. Ziyaretlerin ardından komisyon toplantısına katılan Işıkhan, işçi taleplerini masaya taşıyacağını belirterek, "Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz" mesajını verdi.

TÜRK-İŞ'in Tutumu

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, daha önce açıkladıkları tutumun arkasında olduklarını vurgulayarak, komisyon yapısı değişmedikçe toplantılara katılmayacaklarını yineledi. İşçi tarafı, komisyonda itiraz edilse dahi ücretin belirlenmesinde belirleyici olunamadığını savunuyor.

Mevzuat ve Karar Süreci

  • Mevzuata göre, işçi temsilcilerinin toplantılara katılmaması asgari ücretin belirlenmesine hukuki engel oluşturmuyor.
  • İşveren ve hükümet temsilcilerinin uzlaşması halinde, komisyon oy birliğiyle karar alabiliyor.
  • Asgari ücret sürecinin aralık ayı sonuna kadar tamamlanması ve 2026 yılında geçerli olacak ücretin bu süre içinde ilan edilmesi gerekiyor.


