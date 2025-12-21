İBB davasında 'çıplak arama' iddiasına yanıt

'Kamu personel sisteminde liyakat kurulu kurulmalı'
İBB Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in cezaevinde çıplak aramaya maruz kaldığı iddiaları gündemi sarstı. Savcılıktan yanıt geldi. Açıklamada, "İddia edildiği şekilde tutuklunun kıyafetlerinin çıkarılması söz konusu değildir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Aralık 2025 15:48, Son Güncelleme : 21 Aralık 2025 15:51
İBB davasında tutuklu bulunan Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in çıplak aramaya maruz bırakıldığına yönelik iddialara Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "İddia edildiği şekilde tutuklunun kıyafetlerinin çıkarılması söz konusu değildir." ifadeleri yer aldı.

İBB davasında tutuklu bulunan Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in çıplak aramaya maruz bırakıldığı iddia edildi. Türker'in avukatlarının konu hakkında AYM'ye başvuru yaptığına ilişkin haberler gündem oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "çıplak arama" iddialarına yönelik yapılan açıklamada, "Söz konusu arama, dışarıdan görülmesi mümkün olmayan ve herhangi bir görüntü kaydı bulunmayan bir alanda gerçekleştirilmiş olup, iddia edildiği şekilde tutuklunun kıyafetlerinin çıkarılması söz konusu değildir." denildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 23/03/2025 tarih ve 2025/267 sorgu sayılı kararıyla Rüşvet Almak suçundan tutuklanan Fatoş Pınar Türker, aynı tarihte Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na kabul edilmiştir.
Ulusal basın ve bazı sosyal medya hesaplarında, İBB iştiraki Medya AŞ Genel Müdürü (tutuklu) Fatoş Pınar Türker'in depo olarak kullanılan bir alanda tutulduğu ve çıplak arandığı yönünde iddialara yer verildiği görülmüştür.
Tutuklunun kuruma kabulü sırasında yapılan işlemler, Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik'in 34. maddesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda üst ve eşya araması yapılmıştır.
Söz konusu arama, dışarıdan görülmesi mümkün olmayan ve herhangi bir görüntü kaydı bulunmayan bir alanda gerçekleştirilmiş olup, iddia edildiği şekilde tutuklunun kıyafetlerinin çıkarılması söz konusu değildir.
Saat 18.01'de başlayan arama işlemi 18.02'de tamamlanmış; düzenlenen arama tutanağında, tutuklunun "herhangi bir zararının ya da şikayetinin bulunmadığı" hususu açıkça tespit edilmiştir.
Sonuç olarak, Fatoş Pınar Türker'in Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıplak aramaya tabi tutulduğu ya da tutuklulara mahsus yaşam alanları dışında tutulduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Kuruma kabul, üst araması ve yerleştirme işlemleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."


