'Kamu personel sisteminde liyakat kurulu kurulmalı'
Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta: Rapor için çalışma başlıyor
İBB davasında 'çıplak arama' iddiasına yanıt
Asgari Ücret Komisyonu yeni haftada toplanıyor
TBMM'ye haftada 4 gün mesai ve uzaktan çalışma talebi
Ters yön katliamı: 5 ay önce evlendiği eşi kucağında can verdi
Bakan Tunç: 15 bin personeli tek seferde almak istiyoruz
15 milyon vatandaş bu yıl ilk kez aile hekimiyle tanıştı
Deprem bölgesinin 'en küçük hak sahibi': Evi teslim edildi
2026 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
TBMM'de 'yargı' mesaisi: 11. Yargı paketi ile erken tahliyenin yolu açılıyor!
Meclis'e dilekçe yağdı: İşte vatandaşın en çok değişim beklediği konular!
Türkiye'de elektrikli araç üreten ikinci marka: İlk model ağustosta banttan inecek
Yeni yılda yeni düzenlemeler hayata geçiyor: İşte öne çıkan değişiklikler
Aldatıcı kasım indirimlerine geçit yok: 12,9 milyon lira ceza1
Reklam Kurulu inceleme başlattı: Parayı veren ödülü alıyor devri bitiyor!
Bakanlık izni çıktı: Yavaş ve 38 meclis üyesine 'imar iptali' soruşturması
Yargıtay'dan 'hayırsız eş' kararı: Boşanmaya evet, mirastan çıkarmaya hayır!
Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
DEM Parti'den AK Parti Grubu'na ziyaret
3 ünlü isme daha yakalama kararı
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Esnaftan kamu alacakları için yapılandırma talebi
Erdoğan: Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11 ülkesi arasındayız
Yüzyılın Konut Projesi'ne 8,8 milyon başvuru yapıldı
Bakan Bayraktar: Enerji Bağımsızlığı İçin Zirveleri Aşıyoruz
81 ilde yıl sonuna kadar gıda denetimi seferberliği
YÖK Başkanı Özvar'dan Yeni Eğitim ve İstihdam Açıklamaları
TBMM'de bütçe maratonu yarın sona erecek
Türk öğrencilerden Yapay zeka olimpiyatında zafer!

İstanbul ve Ankara'dan katılan öğrenciler, 20 ülkeden 9700 rakip arasından sıyrılarak yapay zeka kategorisinde şampiyonluk ve çok sayıda derece elde etti. İngilizce hakimiyetleri ve teknik zekalarıyla kürsüyü domine eden gençler, Türkiye'nin teknoloji eğitimindeki gücünü dünyaya gösterdi.

Almanya merkezli düzenlenen 5. Uluslararası Kodlama Olimpiyatları'nda (STEM Olympiad) Türk öğrenciler, yapay zeka kategorisinde dünya devlerini geride bırakarak tarihi bir başarıya imza attı. İstanbul ve Ankara'dan yarışmaya katılan öğrenciler; bir dünya şampiyonluğu ve ilk 10 içerisinde 4 ayrı derece elde ederek kürsüyü adeta domine etti.

Dünya genelinde 20 ülkeden 9 bin 700'ün üzerinde öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen olimpiyatlarda sonuçlar açıklandı.

Yapay zekayı en doğru komutlarla (prompt) yönlendirme becerisinin ölçüldüğü "AI Prompt Lab" kategorisinde, Türk öğrenciler İngilizce dil hakimiyetleri ve teknik zekalarıyla dünya listesinin en üst sıralarına yerleşti.

İstanbul Ümraniye merkezli BCN Eğitim Kurumları öğrencisi Çınar Artokmaç, 250 tam puan üzerinden 225 puan alarak ortaokul seviyesinde Dünya 1'incisi oldu ve altın madalyayı göğüsledi. Aynı okuldan Atlas Seçkin dünya 8'inciliği ile altın madalya kazanırken, lise kategorisinde yarışan Adam Shawkat dünya 21'incisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Dünya Şampiyonu Çınar Artokmaç, başarısını "Sonucu öğrendiğimde şaka yapıldığını sandım, ülkem adına çok mutluyum" sözleriyle paylaştı.

TED Ankara Koleji listeyi parselledi

Yarışmaya Ankara'dan katılan TED Ankara Koleji öğrencileri de dünya sıralamasında büyük bir başarı grafiği çizdi. 6'ncı sınıf öğrencisi Eren Yıldız dünya 4'üncüsü, 7'nci sınıf öğrencisi İnanç Yağız Şenay ise dünya 7'ncisi olma başarısı gösterdi. Kolej öğrencileri genel tabloda madalyaları topladı: Pırıl Mörel ve Arda Dolay altın; Ece Şen, Defne Gül ve Erenalp Çetintürk gümüş; Çağan Serdar ise bronz madalya sertifikasıyla Türkiye'nin gururu oldu.

Eğitim koordinatörleri, başarının tesadüf olmadığını vurguladı.

BCN Eğitim Koordinatörü Adem Bican, yarışmada çeviri programı kullanımının yasak olduğunu hatırlatarak, "Öğrencilerimiz tüm komutları kendi İngilizce bilgileriyle kurguladı. Bu başarı 1,5 yıllık sistemli bir çalışmanın meyvesidir" dedi. TED Ankara Koleji öğrencileri ise yaptıkları ortak açıklamada, geleceğin teknolojisi olan yapay zekaya duydukları ilginin bu sonucu getirdiğini belirtti.

Geleceğin mesleği olarak kabul edilen "Prompt Mühendisliği" alanında elde edilen bu sonuçlar, Türkiye'nin teknoloji eğitimindeki gücünü uluslararası arenada bir kez daha kanıtlamış oldu.


