Hayırsever çift, 50 ailenin borcunu sildi

Çorum'da hayırsever çift, mahalle bakkalındaki veresiye defterini satın aldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde, 35 yıldır bakkallık yapan Yasin Yurt'un dükkanına giden ve kimliğinin gizli tutulmasını isteyen genç çift, kısa süre önce yaşamını yitiren anneleri için hayır yapmak istediklerini söyleyerek veresiye defterini almak istedi.

Yaklaşık bir saat süren hesaplamanın ardından 50 kişiye ait toplam 230 bin liralık borç olduğu belirlendi.

Genç hayırseverler, tüm borcu ödeyerek veresiye defterlerini satın aldı.

"50 KİŞİNİN BORCU SİLİNDİ"

Yaşananları anlatan bakkal Yasin Yurt, "İki genç geldi, karı koca olduklarını söylediler. Genç arkadaşımız annesinin vefat ettiğini ve onun hayrına borç defterini kapatmak istediğini söyledi. Toplam borcu hesaplamam için bir saat süre istedi. Geri geldiğinde rakamı söyledim, hiç tereddüt etmeden 'tamam, defterlerin ikisini de satın alıyorum' dedi ve borcu ödedi. 50 kişinin borcu bir anda silindi." dedi.



