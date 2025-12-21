Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı

2025-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı): Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

20-21 Aralık 2025 tarihlerinde uygulanan 2025-Adalet Bakanlığı Sınavları'nın (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için %10'u) aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 21 Aralık 2025 tarihinde saat 16.55'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 31 Aralık 2025 tarihi saat 23.59'da sonlanacaktır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.





2025-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)



