Hava Kuvvetleri uçaklarından Karadeniz'de eğitim uçuşu
Türk Hava Kuvvetleri, Karadeniz'de uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Aralık 2025 17:10, Son Güncelleme : 21 Aralık 2025 17:12
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Bakanlığın sosyal medya paylaşımında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakların Karadeniz semalarında eğitim uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi.
Paylaşımda, eğitim uçuşuna ilişkin görüntülere de yer verildi.