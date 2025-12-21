İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi!

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), yarın planlı bakım, yatırım ve onarım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 19 ilçede elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. Kesintilerin bazı bölgelerde gece yarısından itibaren başlayacağı ve 8 saate kadar sürebileceği bildirildi.

Kesinti uygulanacak ilçeler şu şekilde:

Kağıthane

Beyoğlu

Eyüpsultan

Büyükçekmece

Bahçelievler

Fatih

Esenyurt

Gaziosmanpaşa

Arnavutköy

Avcılar

Bağcılar

Bakırköy

Beylikdüzü

Sarıyer

Sultangazi

Zeytinburnu

Silivri

Küçükçekmece

Şişli





22 Aralık Pazartesi günü uygulanacak BEDAŞ elektrik kesintisi listesine ayrıntılı bir şekilde linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.



