4 gün okul, 3 gün tatil! gerçek mi?
Sosyal medyada dolaşan 'okullar 4 gün olacak' söylentileri öğrenciler ve velilerde büyük merak uyandırdı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu konuda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
Haber Giriş : 21 Aralık 2025 18:22, Son Güncelleme : 21 Aralık 2025 18:26
Sosyal medya mecralarında hızla yayılan "Dört gün okul, üç gün tatil" paylaşımları kafalarda soru işareti bırakıyor.
Bazı ülkelerde pilot uygulama ile hayata geçirilen 4 gün okul sisteminin ülkemizde uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki okullar 4 gün olacak mı?
Okullar 4 gün mü olacak?
1 Ocak'tan sonra okulların 4 gün olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor.
Milli Eğitim Bakanlığından böyle bir resmi bir açıklama gelmiş değil.