4 gün okul, 3 gün tatil! gerçek mi?

Sosyal medya mecralarında hızla yayılan "Dört gün okul, üç gün tatil" paylaşımları kafalarda soru işareti bırakıyor.

Bazı ülkelerde pilot uygulama ile hayata geçirilen 4 gün okul sisteminin ülkemizde uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki okullar 4 gün olacak mı?

Okullar 4 gün mü olacak?

1 Ocak'tan sonra okulların 4 gün olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

Milli Eğitim Bakanlığından böyle bir resmi bir açıklama gelmiş değil.



