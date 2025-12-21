2026 yılı İçin Gelir Vergisi Dilimleri
'Kariyer'e tazminat artışının geri çekilmesi moral kaybı yarattı'
Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta: Rapor için çalışma başlıyor
İBB davasında 'çıplak arama' iddiasına yanıt
Asgari Ücret Komisyonu yeni haftada toplanıyor
TBMM'ye haftada 4 gün mesai ve uzaktan çalışma talebi
Ters yön katliamı: 5 ay önce evlendiği eşi kucağında can verdi
Bakan Tunç: 15 bin personeli tek seferde almak istiyoruz
15 milyon vatandaş bu yıl ilk kez aile hekimiyle tanıştı
Deprem bölgesinin 'en küçük hak sahibi': Evi teslim edildi
2026 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
TBMM'de 'yargı' mesaisi: 11. Yargı paketi ile erken tahliyenin yolu açılıyor!
Meclis'e dilekçe yağdı: İşte vatandaşın en çok değişim beklediği konular!
Türkiye'de elektrikli araç üreten ikinci marka: İlk model ağustosta banttan inecek
Yeni yılda yeni düzenlemeler hayata geçiyor: İşte öne çıkan değişiklikler
Aldatıcı kasım indirimlerine geçit yok: 12,9 milyon lira ceza1
Reklam Kurulu inceleme başlattı: Parayı veren ödülü alıyor devri bitiyor!
Bakanlık izni çıktı: Yavaş ve 38 meclis üyesine 'imar iptali' soruşturması
Yargıtay'dan 'hayırsız eş' kararı: Boşanmaya evet, mirastan çıkarmaya hayır!
Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
DEM Parti'den AK Parti Grubu'na ziyaret
3 ünlü isme daha yakalama kararı
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Esnaftan kamu alacakları için yapılandırma talebi
Erdoğan: Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11 ülkesi arasındayız
Yüzyılın Konut Projesi'ne 8,8 milyon başvuru yapıldı
Bakan Bayraktar: Enerji Bağımsızlığı İçin Zirveleri Aşıyoruz
81 ilde yıl sonuna kadar gıda denetimi seferberliği
YÖK Başkanı Özvar'dan Yeni Eğitim ve İstihdam Açıklamaları
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul'da yağış alarmı!

İstanbul'da hava durumu değişiyor! AKOM, önümüzdeki günlerde aralıklı sağanak yağışlar, sis ve sıcaklık düşüşü konusunda uyarıyor. Pazartesi yağmur etkili olurken, hafta boyunca nem oranı yüksek seyredecek. Vatandaşların dikkatli olması istendi.

İstanbul'da yağış alarmı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için yağış uyarısı verdi.

AKOM'un yayımladığı rapora göre İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunca sıcaklıklar 11-14 derece aralığında seyredecek. Kent genelinde aralıklı sağanak ve yerel yağışlar etkili olacak.

Bugün kent genelinde sisli ve yağışlı bir hava beklenirken, sıcaklık sabah saatlerinde 8 dereceye kadar düşecek, gün içinde ise 13 dereceye yükselecek.
Akşam ve gece saatlerinde yağışın etkisini sürdürmesi öngörülüyor.
AKOM verilerine göre rüzgarın poyrazdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi, nem oranının ise yüzde 50 ile 95 arasında değişmesi bekleniyor.
Günlük yağış miktarının 3 ila 7 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.
Haftalık tahmine göre pazartesi günü yağmur etkili olurken, salı günü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı bir hava bekleniyor. Çarşamba ve cuma günleri yağış beklenmezken, perşembe günü yerel yağışlar yeniden görülecek.
Hafta sonuna doğru ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
AKOM, özellikle aralıklı sağanak yağışlara karşı İstanbulluları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

