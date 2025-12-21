Yolcu otobüsü alev aldı: 28 kişi ölümden döndü!
Eskişehir-Ankara yolunda seyir halindeki otobüste çıkan yangın paniğe neden oldu. 28 kişi ölümden döndü, otobüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2025 21:03, Son Güncelleme : 21 Aralık 2025 21:05
Eskişehir-Ankara kara yolunun 30'uncu kilometresinde Ankara-İzmir seferini yapan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Otobüste 25 yolcu ve 3 personelin bulunduğu, yangında yaralanan olmadığı öğrenildi.