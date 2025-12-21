Sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı lider kapattı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Yunus Akgün, 82. dakikada Gabriel Sara ve 87. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

Bu skorun ardından puanını 42'ye yükselten Galatasaray, ligin ilk yarısını lider olarak kapattı. Kazanamama serisi 4 maça çıkan Kasımpaşa ise 15 puanla 14. basamakta yer aldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Kasımpaşa ise Antalyaspor'u konuk edecek.

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

GALATASARAY 3-0 KASIMPAŞA

1' Maç başladı.

6' Galatasaray gole yaklaştı! Sallai'nin ceza sahasına ortaladığı topu arka direkte Abdülkerim Bardakcı indirdi. Tamamlamak isteyen Davinson Sanchez'in kafa vuruşu auta gitti. Pozisyonun bitmesinin ardından ofsayt bayrağı kalktı.

10' GOL! Galatasaray 1-0 önde! Sol kanatta topla buluşan ve rakibini çalımladıktan sonra oldukça hızlanan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına kadar girerek yerden ortasını yaptı. Meşin yuvarlağı kontrol eden Yunus Akgün'ün vuruşu ağlarla buluştu ve sarı-kırmızılılar öne geçti.

22' Galatasaray'dan etkili atak! Sağ kanatta topla buluşan Leroy Sane, yay üzerindeki İlkay'a pasını aktardı. İlkay Gündoğan, tek topla Yunus'ü gördü. Yunus Akgün'ün gelişine volesi üstten auta gitti.

33' Galatasaray tehlikesi! Organize gelişen atakta Torreira'nın pasıyla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın dar açıdan yaptığı vuruşu kaleci son anda kornere çeldi.

38' Karşı karşıya kaçtı! Rakip kaleye akınlarını sürdüren Galatasaray'da Leroy Sane'nin şık pasıyla ceza sahasına giren Yunus Akgün, karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ancak kaleci son anda kurtardı.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

51' Galatasaray'da Kazımcan Karataş, Gueye'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

54' Galatasaray gole yaklaştı! Yunus Akgün'ün ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Icardi2nin vuruşunu kaleci çıkardı.

68' Galatasaray'da Lucas Torreira, Kubilay'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

82' GOL! Galatasaray farkı 2'ye yükseltti! Ön alan baskısıyla ceza sahasında topu kazanan Yunus Akgün, yay üzerindeki Gabriel Sara'ya pasını verdi. Rakibini çalımladıktan sonra topu sağ ayağına alan Brezilyalı futbolcunun şutu ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.

88' GOL! Fark 3'e çıktı! Kasımpaşa takımının hazırlık pasları yaptığı esnada baskıyla topu kapan Galatasaray'da ceza sahası içinde topla buluşan Mauro Icardi, rakibini çalımladı ve köşeye yaptığı vuruşla skoru 3-0'a getirdi.



