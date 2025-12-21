TBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi

2026 bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 320 milletvekili kabul, 249 milletvekili ise ret oyu kullandı

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net