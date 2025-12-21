TBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi
2026 yılı bütçe görüşmelerinin son günü tamamlandı. 2026 yılı bütçe kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda 320 oyla kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'ndaki 14 günlük yoğun bütçe mesaisi tamamlandı.
2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
2026 bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 320 milletvekili kabul, 249 milletvekili ise ret oyu kullandı
İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN BÜTÇE MESAJI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 Bütçe Kanunu'na ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçemizin milletimiz, ülkemiz ve geleceğimiz için hayırlı olmasını diliyorum.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hazırlanan bu bütçe; üretimi, istihdamı ve adil kalkınmayı önceleyen, Türkiye Yüzyılı vizyonunu güçlendiren bir yol haritasıdır.
Komisyon sürecinden Genel Kurul görüşmelerine kadar büyük bir gayretle çalışan tüm milletvekillerimize, bakanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Türkiye'yi daha güçlü, daha müreffeh ve daha itibarlı bir geleceğe taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."
