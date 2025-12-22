Asgari ücrette son viraj
Cizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
Hasta taşıyan ambulans devrildi: 6 yaralı
Terörsüz Türkiye komisyonunda hedef tek ses!
Eskişehir'de liselilerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Yeni haftada Ankara'ya kar yağması bekleniyor
Ons ve gram altında tarihi zirve
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi
TBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi
Milletvekilleri birbirlerini yumrukladılar
'2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz'
709 bin aileye doğum yardımı
2026 yılı İçin Gelir Vergisi Dilimleri
'Kariyer'e tazminat artışının geri çekilmesi moral kaybı yarattı'
Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta: Rapor için çalışma başlıyor
İBB davasında 'çıplak arama' iddiasına yanıt
Asgari Ücret Komisyonu yeni haftada toplanıyor
TBMM'ye haftada 4 gün mesai ve uzaktan çalışma talebi
Ters yön katliamı: 5 ay önce evlendiği eşi kucağında can verdi
Bakan Tunç: 15 bin personeli tek seferde almak istiyoruz
15 milyon vatandaş bu yıl ilk kez aile hekimiyle tanıştı
Deprem bölgesinin 'en küçük hak sahibi': Evi teslim edildi
2026 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
TBMM'de 'yargı' mesaisi: 11. Yargı paketi ile erken tahliyenin yolu açılıyor!
Meclis'e dilekçe yağdı: İşte vatandaşın en çok değişim beklediği konular!
Türkiye'de elektrikli araç üreten ikinci marka: İlk model ağustosta banttan inecek
Yeni yılda yeni düzenlemeler hayata geçiyor: İşte öne çıkan değişiklikler
Aldatıcı kasım indirimlerine geçit yok: 12,9 milyon lira ceza1
Reklam Kurulu inceleme başlattı: Parayı veren ödülü alıyor devri bitiyor!
Eskişehir'de liselilerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Eskişehir'de liseliler arasında çıkan kavgada çok sayıda öğrenci ve olaya müdahale eden yetişkin vatandaş darbedilirken, 15 yaşındaki çocuk bıçaklanarak yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2025 07:25, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 07:27
Eskişehir'de liselilerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Eskişehir'de önceki gün saat 17.30 sıralarında Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Caddesi Şehitlik Tramvay Durağı çevresinde bir grup liseli öğrenci arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

BİR ÖĞRENCİ BIÇAKLANDI, BİRİ BAYILDI

Kavga sırasında çok sayıda öğrenci darbedildi, bir öğrenci baygınlık geçirdi. K.A. isimli 15 yaşındaki öğrenci ise bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Ayrıca, çocukları ayırmaya çalışan bir vatandaş da öğrenciler tarafından şiddet uygulandı.

Çevredekiler tarafından sonlandırılan kavganın ardından şüpheli çocuklar olay yerinden kaçtı.

BIÇAKLANAN ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı öğrencilere ambulansta müdahale etti.

Bacağından bıçaklanan öğrenci ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"ÇOCUKLAR, KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN VATANDAŞLARI DÖVMEYE ÇALIŞTILAR"

Görgü tanığı Büşra Özdemir şöyle dedi:

"15 kişiden oluşan bir grup, bir çocuğu dövdü. Bayağı hırpaladılar, bıçakla saldırdılar. Biri bıçaklandı. Olay anında çocuğum yanımda olmasına rağmen, anne olduğum için hemen elimden geldiği kadarıyla ve yanımdaki insanlarla olaya müdahale ettim. Bu sefer çocuklar kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşları dövmeye çalıştılar. Eskişehir'i Teksas'a çevirmişlerdi, hepsinde bıçak vardı. İnşallah çocukların sağlığı iyi olur"

"BANA ARKADAN SALDIRDILAR, DARBEDİLDİM"

Kavga sırasında bir çocuğu korumaya çalışırken darbedildiğini anlatan Ahmet Balkan ise, "Saldırganlar çocuğu bıçaklamak üzere koşarken, ben de onu korumaya çalıştım. Çocuk, 'Bıçaklayacaklar beni' diye feryat ediyordu. Bu esnada 3-4 kişi bana arkadan saldırdılar, darbedildim. Sonuna kadar da şikeyetçiyim" dedi.

Kaçan şüpheli çocukların yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.


