Asgari ücrette son viraj
Cizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
Hasta taşıyan ambulans devrildi: 6 yaralı
Terörsüz Türkiye komisyonunda hedef tek ses!
Eskişehir'de liselilerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Yeni haftada Ankara'ya kar yağması bekleniyor
Ons ve gram altında tarihi zirve
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi
TBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi
Milletvekilleri birbirlerini yumrukladılar
'2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz'
709 bin aileye doğum yardımı
2026 yılı İçin Gelir Vergisi Dilimleri
'Kariyer'e tazminat artışının geri çekilmesi moral kaybı yarattı'
Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta: Rapor için çalışma başlıyor
İBB davasında 'çıplak arama' iddiasına yanıt
Asgari Ücret Komisyonu yeni haftada toplanıyor
TBMM'ye haftada 4 gün mesai ve uzaktan çalışma talebi
Ters yön katliamı: 5 ay önce evlendiği eşi kucağında can verdi
Bakan Tunç: 15 bin personeli tek seferde almak istiyoruz
15 milyon vatandaş bu yıl ilk kez aile hekimiyle tanıştı
Deprem bölgesinin 'en küçük hak sahibi': Evi teslim edildi
2026 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
TBMM'de 'yargı' mesaisi: 11. Yargı paketi ile erken tahliyenin yolu açılıyor!
Meclis'e dilekçe yağdı: İşte vatandaşın en çok değişim beklediği konular!
Türkiye'de elektrikli araç üreten ikinci marka: İlk model ağustosta banttan inecek
Yeni yılda yeni düzenlemeler hayata geçiyor: İşte öne çıkan değişiklikler
Aldatıcı kasım indirimlerine geçit yok: 12,9 milyon lira ceza1
Reklam Kurulu inceleme başlattı: Parayı veren ödülü alıyor devri bitiyor!
Terörsüz Türkiye komisyonunda hedef tek ses!

Terörsüz Türkiye için TBMM'de oluşturulan komisyon önemli bir karar aşamasına geldi. PKK'nın silah bırakmasından sonra atılacak hukuki adımların yanı sıra, eve dönen örgüt üyelerinin toplumla bütünleşmesi konusunda siyasi partilerden gelen tüm öneriler masaya yatırılacak.

22 Aralık 2025 07:39
Terörsüz Türkiye komisyonunda hedef tek ses!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında koordinatör grup başkan vekilleriyle bu hafta bir toplantı yapılacak. Toplantıda grubu bulunan partilerden birer milletvekilinden oluşacak bir yazım ekibi oluşturulacak.

Bu ekip, siyasi partilerin raporlarından yola çıkarak ortak bir rapor oluşturmaya çalışacak. Tek rapor üzerinde uzlaşma olursa, yeni yılla birlikte raporda yer alan öneriler ve tespitler ilgili meclis komisyonlarına havale edilecek. Meclis'te bu aşamadan sonra atılacak hukuki adımlar için takvim belirlenecek.

PARTİLER NE ÖNERDİ?

AK Parti ve MHP örgütün tasfiyesinin devletin ilgili birimleri tarafından teyit ve tespit edilmesi şartıyla hukuki düzenleme yapılmasını isterken, CHP silah bırakan örgüt üyeleri ile ilgili herhangi bir öneride bulunmamıştı. CHP, tutuklu belediye başkanlarının tahliyesinin önünü açacak düzenlemeleri gündeme getiriyor. DEM Parti ise PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a umut hakkı verilmesini ve silah bırakan örgüt üyeleri ve yöneticilerinin siyaset yapabilmesinin önünün açılmasını talep ediyor.

Siyasi partilerin talepleri dikkate alındığında AK Parti ve MHP'nin birbirine benzer önerileri bulunurken, iktidar cephesinde CHP ve DEM Parti cephesinden gelen önerilerin yerine getirilmesi mümkün görünmüyor. Bu nedenle, Meclis komisyonundan tek bir rapor çıkması ihtimalinin de zayıf olduğu değerlendiriliyor.

YASANIN ADI NE OLACAK?

Öte yandan, örgütün feshi ve silah bırakması kapsamında çıkarılacak hukuki düzenlemenin çerçevesi üzerinde de özellikle DEM Parti ve Cumhur İttifakı arasında görüş farkı bulunuyor.

Cumhur İttifakı; örgütün tasfiyesine yönelik hukuki düzenlemelerin geçici ve süreli olmasını önerirken, DEM Parti 'Barış Yasası' adı altında kapsamlı bir yasa çıkarılmasını gündeme getiriyor.

