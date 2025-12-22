Asgari ücrette son viraj
Aydın'da kaçak define olayında ölüm: 1 tutuklama

Efeler ilçesinde define aramak için kaçak kazı yaparken girdiği tünelde mahsur kalan şahıs ekiplerin saatler süren arama çalışmasının ardından ölü olarak bulunurken, tünelin dışında bekleyen diğer şahıs ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2025 09:00, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 09:01
Aydın'da kaçak define olayında ölüm: 1 tutuklama

Aydın'da Efeler ilçesinde sabaha karşı Kalfaköy Mahallesi'nde define aramak için kaçak kazı yaptıkları iddia edilen şahıslardan biri açtıkları tünele girdi.

Dışarıda kalan T.Y. (44) içerideki Sezer Ayhan (32) isimli arkadaşından uzun süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SAATLER SÜREN ARAMA ACI BİTTİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma Ekibi (JAK) yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler tünel içerisindeki Ayhan'a ulaşmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 20 metre uzunluğundaki tünelin uzun ve dar olması ekiplerin çalışmalarını güçleştirirken, saatler süren kurtarma çalışmalarının ardından Ayhan ölü olarak bulundu.

İzmir İl Afet Müdürlüğü'nden getirilen temiz hava besleme sistemi ile mahsur kaldığı tünelden ölü olarak çıkarılan Ayhan'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

TUTUKLANDI

Tünel dışında kalan T.Y. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Y. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

