Seyir halindeki araç yandı, trafik yoğunluğu oluştu
İstanbul Şişli'de, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken araç adeta küle döndü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2025 09:10, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 09:26
Mecidiyeköy'de, D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücü, aracından yükselen dumanları fark edince emniyet şeridinde durdu.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, yolu trafiğe kapatıp güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü.
Kullanılamaz hale gelen otomobili yoldan kaldırma çalışması sırasında trafik yoğunluğu oluştu.
Araçlar, D-100 kara yolu Ankara istikametinde güçlükle ilerledi.