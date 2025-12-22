Asgari ücrette son viraj
Asgari ücrette son viraj
Cizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
Hasta taşıyan ambulans devrildi: 6 yaralı
Terörsüz Türkiye komisyonunda hedef tek ses!
Eskişehir'de liselilerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Yeni haftada Ankara'ya kar yağması bekleniyor
Ons ve gram altında tarihi zirve
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi
TBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi
Milletvekilleri birbirlerini yumrukladılar
'2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz'
709 bin aileye doğum yardımı
2026 yılı İçin Gelir Vergisi Dilimleri
'Kariyer'e tazminat artışının geri çekilmesi moral kaybı yarattı'
Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta: Rapor için çalışma başlıyor
İBB davasında 'çıplak arama' iddiasına yanıt
Asgari Ücret Komisyonu yeni haftada toplanıyor
TBMM'ye haftada 4 gün mesai ve uzaktan çalışma talebi
Ters yön katliamı: 5 ay önce evlendiği eşi kucağında can verdi
Bakan Tunç: 15 bin personeli tek seferde almak istiyoruz
15 milyon vatandaş bu yıl ilk kez aile hekimiyle tanıştı
Deprem bölgesinin 'en küçük hak sahibi': Evi teslim edildi
2026 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
TBMM'de 'yargı' mesaisi: 11. Yargı paketi ile erken tahliyenin yolu açılıyor!
Meclis'e dilekçe yağdı: İşte vatandaşın en çok değişim beklediği konular!
Türkiye'de elektrikli araç üreten ikinci marka: İlk model ağustosta banttan inecek
Yeni yılda yeni düzenlemeler hayata geçiyor: İşte öne çıkan değişiklikler
Aldatıcı kasım indirimlerine geçit yok: 12,9 milyon lira ceza1
Reklam Kurulu inceleme başlattı: Parayı veren ödülü alıyor devri bitiyor!
Kooperatiflere avantajlı finansman oranlarıyla kredi sağlanacak

Ticaret Bakanlığı gözetiminde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) ile Kredi Garanti Fonu AŞ (KGF) arasında imzalanan protokol kapsamında kooperatifler için 4,5 milyar lira kredi hacmi oluşturuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2025 09:52, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 09:53
Kooperatiflere avantajlı finansman oranlarıyla kredi sağlanacak

Kooperatiflere 4,5 milyar lira kredi desteği sağlanacak

- Ticaret Bakanlığı gözetiminde TESKOMB ile KGF arasında imzalanan protokolle kooperatiflere, yüzde 80'e kadar kefalet desteği, 12 aya kadar ödemesiz dönem ve 24 aya varan vade imkanıyla kredi kullandırılacak - Kredi üst limitleri, tarım satış kooperatifleri birlikleri için 800 milyon lira, kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifleri birlikleri için 25 milyon lira, üretim ve pazarlama kooperatifleriyle küçük sanat kooperatifleri için 1 milyon lira olarak belirlendi

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı gözetiminde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) ile Kredi Garanti Fonu AŞ (KGF) arasında imzalanan protokol kapsamında kooperatifler için 4,5 milyar lira kredi hacmi oluşturuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kooperatiflerin finansmana erişimini kolaylaştırmanın ve üretim kapasitelerini artırmanın amaçlandığı bildirildi.

Bu kapsamda Bakanlık gözetiminde TESKOMB ile KGF arasında bir protokole imza atıldığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu protokol kapsamında toplam 4,5 milyar liralık kredi hacmi, kooperatiflerimizin kullanımına sunulacaktır. Uygulamaya alınan bu destek sistemiyle kooperatiflerimizin finansal yükünün hafifletilmesi, sürdürülebilir büyüme ve yatırım kapasitelerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler tarafından 2025 yılının "Uluslararası Kooperatifler Yılı" ilan edilmesinin, kooperatifçiliğin küresel ölçekte önemini ortaya koyduğu, bu süreçte Türkiye'de kooperatifçiliğin daha güçlü ve bütüncül bir perspektif kazandığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "2025-2029 dönemi Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı" doğrultusunda finansman mekanizmalarının geliştirilmesinin, stratejik öncelikler arasında yer aldığına işaret edilen açıklamada, "TESKOMB ve KGF işbirliğiyle imzalanan bu protokol, söz konusu hedeflerin hayata geçirilmesine yönelik somut ve önemli bir adımdır. Destek sistemi ilk aşamada tarım satış ile kadın girişimi, üretim ve işletme kooperatifleri birlikleri yanı sıra üretim ve pazarlama ile küçük sanat kooperatifleri için finansman imkanı sunmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

12 aya kadar ödemesiz 24 ay vade imkanı

Program kapsamında, avantajlı finansman maliyeti oranları, yüzde 80'e kadar kefalet desteği, 12 aya kadar ödemesiz dönem ve 24 aya varan vade imkanı sağlanacağına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylece kooperatiflerimizin üretim, yatırım ve nakit akışı süreçleri desteklenerek sürdürülebilir ekonomik katkı oluşturulması amaçlanmaktadır. Kooperatif türlerine göre kredi üst limitleri, tarım satış kooperatifleri birlikleri için 800 milyon lira, kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifleri birlikleri için 25 milyon lira, üretim ve pazarlama kooperatifleri ile küçük sanat kooperatifleri için 1 milyon lira olarak belirlenmiştir. Kooperatifler, üretim, tedarik ve pazarlama süreçlerindeki etkin rolleriyle ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayan önemli ekonomik aktörlerdir. Bakanlık olarak kooperatifçilik sisteminin geliştirilmesini stratejik bir öncelik olarak görmekteyiz. Finansmana erişimin kolaylaştırılması başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm alanlarda çözüm odaklı uygulamaları hayata geçirmeye ve kooperatiflerimizin yanında kararlılıkla yer almaya devam edeceğiz."

