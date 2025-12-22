Kasımda İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
Yurt Dışı ÜFE kasımda arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 1,02, yıllık bazda yüzde 31,19 artış gösterdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2025 10:09, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 10:09
Yurt Dışı ÜFE kasımda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasımda ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,02 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,01 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,19 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,67 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 31,02 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 40,75 artış, imalatta yüzde 31,02 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 28,24 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 36,70 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 38,38 artış, enerjide yüzde 22,00 artış, sermaye mallarında yüzde 29,75 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,82 artış, imalatta yüzde 0,99 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,03 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,37 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,46 artış, enerjide yüzde 4,65 artış, sermaye mallarında yüzde 0,14 artış olarak gerçekleşti.

